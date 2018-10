Kristiansunds matchvinner: – Taper denne kampen ni av ti ganger

Dan Peter Ulvestad scoret to mål og ble matchvinner for Kristiansund i 3-2-seieren over Sandefjord søndag. Etterpå stemplet han eget lags prestasjon som «ræva».

Sandefjord hadde kun ett tap på de elleve siste kampene foran søndagens bortekamp, og de største optimistene hadde neppe helt gitt opp kampen for fornyet kontrakt på øverste nivå i norsk fotball.

Tapet i Kristiansund betyr imidlertid at bare syltynn teori nå kan redde mannskapet til Marti Cifuentes. Opp til Stabæk og Lillestrøm på plassene foran skiller det åtte poeng med tre serieomganger igjen å spille.

– Nå er jeg bare skuffet over denne kampen, men så lenge det finnes et håp, kjører vi på, sa Sandefjords Pontus Engblom til Eurosport etter kampen.

Sjuendeplasserte Kristiansund er på sin side i ferd med å bli en middelhavsfarer i eliteserieinnspurten. Nedrykksfaren er for lengst over, men matchvinner Dan Peter Ulvestad var likevel ikke mye fornøyd med det laget presterte søndag.

– Vi slapp dem til altfor mange sjanser. Vi skal være glad for at vi vant, for denne kampen taper vi ni av ti ganger. Sandefjord var bedre enn oss, mens vi var ikke på nett, oppsummerte han overfor Eurosport.

– Det er poengene vi tar med oss i dag. Prestasjonen var ræva, tilføyde forsvarsspilleren.

Fartsfylt

I en meget underholdende første omgang skapte Sandefjord de fleste sjansene søndag, mens Kristiansund var svært effektive i motsatt ende av banen.

19 minutter var spilt da gjestene fra hvalfangerbyen tok ledelsen. Spanske Rufo scoret i 2-1-seieren mot Strømsgodset i forrige serierunde, og søndag gjorde 25-åringen sitt femte mål for sesongen da han kom alene med KBK-keeper Sean McDermott.

Like etter forhindret samme McDermott et nytt baklengsmål da Pontus Engblom kom alene mot ham. I stedet for 0-2 utlignet hjemmelaget da Sondre Sørli fikk stå umarkert etter et innlegg fra Christoffer Aasbak.

Seks minutter deretter var oppgjøret snudd. Et langt innkast endte hos midtstopper Dan Peter Ulvestad, som hamret ballen i mål bak Eirik Holmen Johansen i gjestenes mål.

God statistikk

Ulvestad sto med ett seriemål i Eliteserien denne sesongen foran søndagens kamp. Mot Sandefjord ble kontoen økt med to hundre prosent.

Annen omgang var 18 minutter da Ulvestad ruvet i lufta etter et hjørnespark og stanget inn 3-1 for KBK.

Den scoringen tok lufta ut av Sandefjord-ballongen. Kristiansund fortsatte på sin side å angripe, og både innbytter Simon Alexandersson og Sondre Sørli kunne økt ledelsen. Nærmest var sistnevnte da han traff stolpen etter drøyt halvspilt omgang.

Fire minutter før slutt scoret Rufo sitt annet mål for dagen for gjestene, men reduseringen fikk kun akademisk interesse. Sandefjord måtte bokføre sitt første tap på sju kamper.

Kristiansund tok sin fjerde seier på de fem siste oppgjørene.

(©NTB)

Mest sett siste uken