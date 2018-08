Kristin Holte havnet på sjuendeplass i CrossFit-VM

Ny topp ti-plassering for 32-åringen, som tangerte VM-plasseringen fra i fjor.

Etter fjorten konkurranser over fire konkurransedager, ble det sent søndag kveld klart at Kristin Holte (32), havnet på sjuendeplass i CrossFit Games, også kjent som CrossFit-VM.

Dermed tangerte Holte sin beste VM-plassering, etter at hun sikret seg sjuendeplassen også i fjor. Plasseringen er spesielt imponerende når man tar i betraktning at Holte er blant de eldste deltakerne i feltet.

32-åringen sikret seg totalt 280.000 i premiepenger i løpet av helgen. 222.000 for sjuendeplassen og 58.000 kroner for én seier og to andreplasser i løpet av de fjorten konkurransene.

Det er femte gang Holte deltar i VM, som denne gang ble avholdt i Madison i Wisconsin i USA.

Australske Tia-Clair Toomey gjentok bedriften fra i fjor og havnet øverst på seierspallen. Hun kan ta med seg hjem 2,5 millioner kroner, samt tittelen «Fittest Woman on Earth».

De to norske lagene, CrossFit Maxpuls og CrossFit Åsane, endte på henholdsvis 17. og 28. plass i lagkonkurransen.

Fakta: Dette er CrossFit

CrossFit kombinerer styrke-, utholdenhets- og smidighetstrening. Benytter seg av elementer fra blant annet olympisk vektløfting, gymnastikk og kroppsvekttrening, samt utstyr som kettlebells, manualer, ro-maskiner og hoppetau. Bevegelsene som gjøres er naturlige og trener som oftest store deler av kroppen.



Utviklet av Greg Glassman på 80- og 90-tallet.



Selskapet CrossFit, Inc. ble stiftet av Glassman og hans daværende kone i 2000. Selskapet ble i 2015 verdsatt til fire milliarder dollar.



Det finnes over 13.500 CrossFit-sentere – bokser – i totalt 144 land. Grunnlegger og eier, Greg Glassman, beregner at det finnes flere millioner CrossFit-utøvere.



CrossFit Games – CrossFit-VM - arrangeres hvert år, og er et resultat av en verdensomspennende konkurranse der over 380.000 deltok i 2017.



CrossFit Games består av 15 forskjellige øvelser over fire dager. VInnerne kan titulere seg som «verdens best trente» kvinne og mann

Norske Kristin Holte kom i 2017 på 7. plass. Regjerende mestre er amerikanske Mat Fraser og australske Tia-Clair Toomey.

Åpnet perfekt

VM-helgen startet på best mulig måte for Kristin Holte. Hun vant den første øvelsen, som gikk ut på å raskest sykle ti runder på rundt 1200 meter. Det var andre år på rad Holte vant en sykkeløvelse i VM.

Senere gikk det noe tråere for Holte. Hun endte på åttendeplass sammenlagt etter første dag, som ble beskrevet som tidenes tøffeste dag i CrossFit-VM. Deltakerne avsluttet dagen med maraton, 42.195 meter, på romaskinen.

Med 40 deltakere i kvinneklassen, der mange har forskjellige styrker og svakheter, er det naturlig at plasseringene varierer i de forskjellige konkurransene.

Holte, som er kjent for sin gode motor, plukket imidlertid med seg to andreplasser de to neste dagene, og beholdt åttendeplassen sammenlagt før siste dag.

Den forbedret hun altså med én plass etter tre konkurranser søndag.

Island imponerte igjen

Som Nettavisen fortalte om torsdag, har islandske CrossFit-utøvere en rekke år satt sitt preg på VM. Slik ble det også i år.

Katrin Davidsdottir, som har vunnet VM to ganger, gjorde det best. Hun hadde hele sju topp tre-plasseringer - to seire - i løpet av helgen, og endte til slutt på tredjeplass sammenlagt.

PROFIL: Katrin Davidsdottir under lørdagens konkurranser.

Annie Thorisdottir, som også har vunnet VM to ganger, klarte ikke å kopiere sin tredjeplass fra i fjor og endte på femteplass sammenlagt.

For Sara Sigmundsdottir, med to bronseplasseringer i beltet, endte helgen med skuffelse. Hun måtte trekkke seg med en ribbein-skade etter ni øvelser. Sigmundsdottir lå da på 11. plass sammenlagt, etter å ha fullført noen konkurranser med skaden.

Den fjerde islendingen i kvinneklassen, Oddrun Eik Gylfadottir, endte på 26. plass.

IGJEN I FOKUS: Sara Sigmundsdottir (t.v.) måtte trekke seg, men Katrin Davidsdottir og Annie Thorisdottir (t.h.) preget VM og sikret seg topplasseringer.

På herresiden endte islandske Bjørgvin Karl Gudmundsson, som kom på tredjeplass i VM i 2015, denne gangen på femteplass.

Det var Mat Fraser (28) som igjen tok en overlegen seier i herreklassen. Det er tredje gang på rad amerikaneren tar hjem tittelen som «verdens best trente» mann.

I CrossFit Games testes utøverne i en rekke forskjellige øvelser for å kåre «verdens best trente» mann og kvinne. Det er siste ledd i en sesong som starter i februar med en åpen konkurranse med flere hundre tusen deltakere.

I år ble deltakerne testet i blant annet løping, svømming, sykling olympisk vektløfting, samt flere turnelementer og andre kropps- og styrkeøvelser.

