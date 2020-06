Kristine Minde vender tilbake til norsk fotball

Landslagsspiller Kristine Minde (27) forlater Wolfsburg og tysk Bundesliga til fordel for Rosenborg fra 1. august.

Det bekrefter trondheimsklubben på sitt nettsted. Minde har signert en kontrakt som strekker seg ut 2022-sesongen.

– Jeg har fått et godt inntrykk av klubben og gleder meg over å bli del av et så sterkt navn. Jeg har stor tro på fremtidsplanene til Rosenborg og ønsker veldig gjerne å bidra med min erfaring og kvaliteter til at klubben når sine målsettinger, sier Minde.

Bergenseren har 107 landskamper og tok EM-sølv med Norge i 2013. Wolfsburg-spilleren har tidligere spilt for Arna-Bjørnar og Linköping.

Trondheims-Ørn bytter navn til Rosenborg BK Kvinner før sesongen.

