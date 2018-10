Kristoff åpner for å ta rollen som hjelperytter

- En eller annen gang må man ta steget ned og bli opptrekker, sier nordmannen som vant sisteetappen i sommer.

Alexander Kristoff er ikke fremmed for å være hjelperytter for UAE-lagets nye stjernespurter Fernando Gaviria, men ønsker aller helst å kjøre for egne sjanser.

Det sier den norske 31-åringen til Procycling.no.

- Jeg tror nok touren (Tour de France) er det viktigste for laget. Det er mulig jeg blir å se der, for jeg vet ikke om noen andre i laget som per dags dato kan hjelpe Gaviria mer enn meg. Men jeg ønsker jo helst å kjøre for egne sjanser naturligvis, lyder det fra rogalendingen.

25. oktober bekreftet UAE-laget signeringen av Fernando Gaviria fra Quick-Step. Alt tyder på at colombianeren skal satses på inn mot neste års Tour de France. Det betyr at Kristoff neppe blir lagets spurter i sesongens viktigste ritt.

Kanskje kan nordmannen i stedet måtte finne seg i å sykle Giro d'Italia og Vuelta a Espana, men selv åpner han altså for å være hjelperytter for Gaviria i Frankrike.

- Men det kommer alltid nye krefter til, så en eller annen gang må man ta steget ned og bli opptrekker. Om jeg er klar for det ennå, er jeg litt usikker på. Men hvis laget sender meg til touren, så vil jeg uansett gjøre det så bra som mulig. Man øker i hvert fall ikke markedsverdien av å gjøre en dårlig jobb, sier nordmannen med totalt tre etappeseire i Tour de France.

Gaviria (24) er en av verdens beste spurtere, og tok to etappeseirer i årets Tour de France før han måtte bryte på den 12. etappen med målgang på Alpe d'Huez. I fjor tok colombianeren fire etappeseirer i Giro d'Italia.

Hvordan løpsprogrammet for neste år ser ut, blir trolig ikke diskutert med lagledelsen før i desember.

