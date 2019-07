Kristoff klarte tidsfristen, men tror ikke på ny etappeseier i Paris

De norske rytterne er klare for søndagens avsluttende Tour de France-etappe, men Alexander Kristoff tror han ikke klarer å gjenskape fjorårets seier i Paris.

Det ble en tøff fjelletappe for Alexander Kristoff, og foran etappen var han bekymret for at Paris-drømmen kunne ryke. Men han kom seg i mål innen tidsfristen og er nå klar for årets siste etappe i Tour de France, som går fra Rambouillet til Champs-Élysées i Paris søndag.

Kristoff vant massespurten under siste etappe i fjor, men tror ikke på gjentakelse.

– Jeg håper jeg føler meg bedre i morgen. Men jeg har følt meg ganske dårlig den siste uken, sa en defensiv Kristoff til TV 2 etter lørdagens etappe.

Vincenzo Nibali vant lørdagens Tour de France-etappe som kun var 59 kilometer lang grunnet vanskelige værforhold. Egan Bernal (22) beholdt den gule ledertrøyen, og den unge colombianeren er nå kun en sjarmøretappe unna å vinne årets ritt.

Kristoff og Sven Erik Bystrøm syklet i mål 20 minutter og 50 sekunder bak vinneren. Like bak fulgte Amund Grøndahl Jansen på 153.-plass.

Vegard Stake Laengen ble beste norske på en 60.-plass lørdag.

De andre norske kom seg også i mål tidsnok. Odd Christian Eiking ble nummer 70, mens Edvald Boasson Hagen endte på 114.-plass og brukte snaue 18 minutter mer enn etappevinner Nibali.

