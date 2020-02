Kristoff krasjet med liten gutt etter målgang i Algarve

Alexander Kristoff var uheldig og krasjet med en gutt etter å ha passert målstreken i sykkelrittet Algarve Rundt. Både Kristoff og gutten ble skadd i uhellet.

Uhellet skjedde etter målgang i Tavira i etapperittet Algarve Rundt. På vei ned fra fjelletappen sammen med resten av feltet krasjet Kristoff inn i gutten som kom løpende inn i veibanen foran ham.

– Jeg kjørte normalt, og plutselig kom en gutt løpende ut rett foran meg, og da var det umulig å unngå å krasje. Det var dessverre ingenting jeg kunne gjøre, sier Kristoff til TV 2 som først omtalte saken.

Kristoff ble også skadd, men var mest opptatt av hvordan det gikk med gutten som fikk et blodig møte med den norske syklisten.

– Jeg tror han fikk styret i ansiktet, for han blødde kraftig fra munnen, men han kunne heldigvis gå for egen maskin. Jeg så at han ble tatt hånd om og geleidet inn i en ambulanse, sa Kristoff, som ikke fikk snakket med gutten.

Kristoff trengte ikke ambulanse selv, men fikk seg en trøkk.

– Jeg fikk en del skrubbsår og et hardt slag i låret. Jeg har fått en skikkelig lårhøne, og det kjennes ut som om noen har slått meg hardt meg i låret, sa Kristoff.

Nordmannen, som har to barn og venter tvillinger med kona i løpet av 2020, tenkte samtidig mest på gutten han krasjet med.

– Jeg er mest opptatt av at det går bra med gutten. Og det virket sånn.

Colombianske Miguel Angel Lopez Moreno vant lørdagens etappe i Portugal foran den irske veteranen Daniel Martin. Uno-X-rytterne Andreas Leknessund og Torjus Sleen syklet inn til henholdsvis en sterk 18.- og 28.-plass.

(©NTB)