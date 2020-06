Kristoffer Ajer har byttet agent

Skal ha byttet til nederlandsk selskap.

Den norske midtstopperkjempen Kristoffer Ajer har byttet ut agent Tore Pedersen etter flere år med samarbeid. Det får Nettavisen bekreftet av den profilerte agenten:

- Kontrakten min med Kris gikk ut nå i mai, skriver Pedersen i en SMS til Nettavisen søndag formiddag.

Han har fulgt Ajer siden starten i Start, og var med på overgangen til skotsk fotball. Så sent som i mars uttalte han at det var sannsynlig at 22-åringen forsvinner fra de regjerende seriemesterne.

Ville forlenge

På spørsmål om hvorfor kontrakten med Celtic-forsvareren ikke ble fornyet henviser Pedersen til sin tidligere klient:

- Det må Kristoffer svare, skriver Pedersen i en SMS.

- Ønsket du å forlenge avtalen med ham?

- Ja, selvfølgelig. Kris er en strålende fyr, og en meget god midttopper som jeg har fulgt karrieren til siden han var 15 år. Jeg ønsker ham all hell og lykke i fremtiden. Så får Kris svare på sitt valg, om han ønsker det, skriver Pedersen.

Ajer har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

FOTBALLAGENT: Tore Pedersen er usikker på hvordan koronakrisen vil påvirke markedet. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ifølge det italienske nettstedet Calciomercato skal nemlig Ajer nå ha gått over til det nederlandske selskapet Sports Entertainment Group (SEG).

Det profilerte selskapet er etablert i Amsterdam, og kan vise til stjerner som de tidligere Manchester United-stjernene Memphis Depay og Daley Blind, samt danske Kasper Dolberg.

SEG Sports har ikke besvart Nettavisens henvendelser søndag.

Ettertraktet

Det er flere klubber som er blitt koblet med en overgang for forsvareren som opprinnelig er fra Rælingen. Blant dem som nevnes oftest er gigantklubben AC Milan.

Ifølge Calciomercato er fortsatt Milan på jakt etter Ajer, og direktør Hendrik Almstadt skal være mannen som har fått i oppgave å sikre seg signaturen til nordmannen.

Skulle Ajer signere for Milan blir han dermed den tredje nordmannen til å spille for klubben. Per Bredesen var innom klubben mellom 1956 og 1958, mens også Steinar Nilsen spilte der mellom 1997 og 1998.

LISTE: Kristoffer Ajer står oppført på siden til SEG Sports på det populære nettstedet Transfermarkt. Foto: Faksimile (Transfermarkt)

Sarpsborg-spiller Jørgen Strand Larsen har også vært på prøvespilling i Milan, mens landslagsspiller Stine Hovland spiller for AC Milans damelag.

Calciomercato hevder at Leicester, der Ajers tidligere trener Brendan Rodgers nå er sjef, også utfordrer Milan om hans signatur, mens også Paris Saint-Germain nevnes i hans forbindelse.

Videre skriver de at det er ventet at Ajer vil være tilgjengelig for en overgang på en sum mellom 18 og 20 millioner euro.

I tillegg har også den spanske avisen Sport nylig hevdet at Real Madrid titter på Ajer som en mulig avlaster for legendariske Sergio Ramos, men han skal være et av flere navn på listen.