Kristoffer Ajer måtte ut med skade i Europa League-kvalifiseringen

Landskampene i fare for den norske forsvarskjempen.

Saken oppdateres

Det skotske mesterlaget Celtic besøker AIK i Stockholm torsdag kveld i håp om å kvalifisere seg til gruppespillet av Europa League. Skottene fikk seg uansett en kalddusj etter kvarteret spilt da deres norske forsvarskjempe måtte ut med skade.

Kristoffer Ajer ble nemlig liggende, og ble hjulpet av banen. Han ble erstattet av Anthony Ralston. Det kan uansett være grunn til å spekulere i om neste tids landskamper ryker for Ajer.

Han er tatt ut i Lars Lagerbäcks tropp som skal møte Sverige og Malta, men skal man tro TV 2-ekspert Jesper Mathisen, så kan det være grunn til å tro at de kampene nå ryker.

- Ajer av med skade mot AIK. Landskampene i fare, skriver Mathisen i en tweet, før han selv følger opp med en melding kun ti minutter senere:

- Strekk, skriver Mathisen.

Til Nettavien forteller landslagsassistent Per Joar Hansen at de fulgte med på kampen da skaden på Ajer inntraff:

- Vi ser det samme som alle andre, at han setter seg ned og til slutt går av banen. Det er det vi forholder oss til, så håper vi at vi får en medisinsk rapport fra Kristoffer i løpet av kvelden så vi vet hundre prosent hva som gjelder, sier Hansen.

- Dette er ting vi ikke vi ikke får gjort så mye med. Når vi tar ut en tropp så vet vi at det går et par kamper før vi skal samles og det er en risiko for at spillere kan bli skadet. Det er en del av gamet, men vi får avvente og høre hva som eventuelt er feil.

Dette er tredje gangen en skade potensielt setter en stopper for Ajer på det norske landslaget. I november 2018 måtte han også stå over landskamper etter et brudd i øyehulen.

Den gangen var det Nations League-oppgjørene mot Kypros og Slovenia som gikk i vasken for den norske stopperkjempen. I september 2018 slet Ajer også med en strekkskade i forkant av kampene mot Slovenia og Bulgaria.

- Det er mange ting som spiller inne ved skader. Noen ganger er det uflaks, noen ganger er det belastning over tid. I Ajers tilfelle er det muligens en kombinasjon av mange ting. Vi kan ikke konkludere med at dette er et stort problem, sier Hansen.

- Det er slik fotballen er. Vi tar ut en tropp og et at det er en risiko for at spillerne må ut. Vi må bare avvente før vi får alt av dokumentasjon fra Ajer og Celtic.