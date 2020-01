Kristoffer Askildsen nærmer seg Sampdoria

Stabæk-spilleren er på medisinsk test i Italia og slutter seg trolig til Morten Thorsbys klubb innen kort tid.

Nettavisen får bekreftet fra informert hold at midtbanespilleren allerede er i Italia for å gjennomføre den medisinske testen med Sampdoria.

Hvis alt går som planlagt presenteres han som ny spiller i Serie A-klubben innen få dager.

Bekrefter at Askildsen har reist

Stabæks avtroppende sportslige leder Inge André Olsen sier følgende da vi kontakter ham mandag formiddag:

- Jeg kan bekrefte at vi har vært i dialog med noen forskjellige klubber og at Kristoffer har fått lov til å reise for å se på forholdene i én klubb. Om han er på medisinsk eller ikke, vet ikke jeg, sier Olsen til Nettavisen.

Han vil verken bekrefte eller avkrefte at det skal dreie seg om Sampdoria, som Nettavisen får opplyst.

- Men jeg kan bekrefte at han har flydd avgårde og er i det store utland hos en klubb for å se på forholdene, sier Olsen.

Thorsbys klubb

I Sampdoria blir han i så fall lagkamerat med en annen nordmann. Morten Thorsby har slått gjennom under manager Claudio Ranieri denne sesongen.

Askildsen fikk sitt gjennombrudd i Eliteserien i 2019, der han spilte totalt 14 kamper og var blant de beste spillerne i siste halvdel av sesongen.

Han fikk også sin debut på U21-landslaget forrige sesong, og har fra før landskamper for G17- og G18-landslaget.

Unggutten kom til Stabæk fra Heming i 2013 og har gått gradene i Stabæk-akademiet. Han signerte proffkontrakt så sent som i september 2018.

- Nære en avtale

Den strekker seg til sommeren 2021, og Stabæk får dermed en overgangssum hvis unggutten blir Sampdoria-spiller.

- Vi ga tillatelse til Kristoffer, far og mor om at de kunne reise. Det gjorde vi fordi vi tror vi kan bli enige, så får de finne ut om det er noe de ønsker. Vi føler vi er såpass nære å inngå en avtale, sier Olsen.

Stabæk-lederen forteller at de nærmer seg en avtale som er fornuftig for alle parter.

- Vi skulle gjerne beholdt ham, men han har vært såpass god og spennende at vi ser at sannsynligheten er stor at han vil forlate oss, sier Olsen.

- Er det snakk om et tosifret antall millioner i overgangssum?

- Beløper kan jeg ikke kommentere, sier Olsen.

Sampdoria ligger på 16.-plass i Serie A etter 21 runder. Ned til nedrykksplass er det bare fem poeng.

