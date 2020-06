Kristoffer Velde fikk sitt gjennombrudd i fjor. I 2020 har han gjort en endring for å «bli tre ganger så god»

2019 ble et begivenhetsrikt år for Kristoffer Velde. Haugesund-spillerens forventninger til seg selv er ikke noe lavere denne sesongen.

MARBELLA/OSLO (Nettavisen): I januar 2019 ble Kristoffer Velde utlånt til OBOS-ligaklubben Nest-Sotra. Den offensive spilleren hadde allerede flere kamper for Haugesund på CV'n, men slet med å ta det siste steget og etablere seg i startelleveren i Eliteserien.

I samme periode som Eirik Horneland forsvant til Rosenborg ble Velde sendt på lån til Bergen for å få verdifull kamperfaring. Men så skjedde det noe.

Kun få måneder senere skjedde det som de færreste hadde sett for seg. Velde var tilbake i Haugesund etter at han ifølge han selv «ble brukt feil» av Steffen Landro, i et Nest-Sotra lag som ikke fant plass til Veldes kvaliteter som kantspiller.

- Planen var å være der forrige sesong, men det snur fort i fotball. En dag kan du være på Ågotnes å trene i regn og blås, så andre dagen er det plutselig cupfinale. Det var litt av et år, sier Velde til Nettavisen.

- Man må ikke tro at det var noe mer enn det sportslige, både jeg og Landro forstod at jeg ikke passet inn i systemet. Jeg kunne ikke bruke et helt år på å lære meg noe jeg ikke passet inn i. Det var best for begge parter og jeg er veldig fornøyd med at jeg kom tilbake igjen.

Les også: Pedersen avgjorde på overtid mot FKH

Kristoffer Velde fikk sitt gjennombrudd i norsk fotball forrige sesong. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

- Blir tre ganger bedre

Allerede i mars i 2019 var Velde tilbake i Haugesund. Etter flere innhopp i vårsesongen etablerte han seg endelig på laget i juni. Etter Ibrahima Wadjis dopingdom åpnet det seg en plass for 20-åringen.

I høstsesongen var han mer eller mindre fast i en venstre kantposisjon, det han anser som drømmerollen. Velde er tydelig på at han kan spille spiss, men om han skal utvikle seg som spiller må han spille der han trives best.

Og det gjør han i en kantposisjon i Haugesund.

- Jeg trives godt i Haugesund og jeg klarer meg fint her. Jeg har familie her, noe jeg også har i Oslo. Ting kan jo skje i år, men jeg tror ikke jeg kommer til å flytte på meg til en annen klubb i Eliteserien, sier Velde.

Les også: Molde-treneren sjekket mobilen etter seieren. Der lå det en SMS fra Solskjær

Ifølge han selv la den verste skuffelsen etter cupfinale-tapet mot Viking seg da han satte seg på flyet til USA i ferien. Deretter var det egentlig bare å starte med hodet hevet i januar, forklarer Velde som innrømmer at det var tungt å svelge 0-1-nederlaget mot Viking på Ullevaal Stadion.

Før den nye sesongen har Velde tatt et valg som har vekket oppsikt. Flere lagkompiser har bitt seg merke i at «Veldinho», som er hans kallenavn på Haugesund Stadion, har byttet til nummer 99 i vinter.

Nå forklarer Velde det noe spesielle valget.

- Jeg hadde nummer 33 i fjor så kanskje jeg blir tre ganger bedre i år. Jeg hadde lyst til å skifte nummer og prøvde meg på nummer 11, men det var ikke aktuelt før vi hadde sett om det kommer inn noen nye spillere. Jeg er også født 09.09.1999, så 99 var et «fresht» tall. Jeg er fornøyd med det, sier han med et glis.

Les også: Sammenligner VIF-profilen med Northug og Zlatan: - Kan melde så mye han vil

NYTT NUMMER: Kantspilleren har byttet til nummer 99 og viste det frem i serieåpningen mot Brann. Foto: Dplay, skjermdunp

Tøffe diskusjoner

Teknikeren gikk inn i tøffe forhandlinger med klubben, men måtte innse at han måtte ta til takke med det noe uvanlige nummeret han nå skal ha på ryggen.

- Jeg hadde en diskusjon med Jon Olav Rokstad (sportslig koordinator red.anm) i sikkert én time og spurte hvorfor jeg ikke kunne få nummer 11, men det var uaktuelt per dags dato fordi han skulle avvente og holde den åpen til ny spiss. Jeg var tydeligvis ikke viktig nok for det nummeret.

Selv om han ikke fikk ønskenummeret, så uansett det meste ut til å gå på skinner for stortalentet med argentinske aner ute på banen. Så slo koronaviruset inn over Europa med full styrke, og fotballen i Norge, så vel som resten av verden ble satt på vent.

Les også: Haugesund-profil Kristoffer Velde har fått tilbud fra utenlandsk klubb: - Jeg kan ikke ligge og bli overkjørt

Haugesund-spillerne ble måtte komme seg hjem fra treningsleir i Spania og kort tid senere ble nesten alle permittert. Flere skal ha reagert på hvordan klubben håndterte situasjonen.

Flere klubber skal ha vist konkret interesse på Velde i denne perioden.

- Ja, det er høyst aktuelt å dra. Jeg har tenkt på det, men det er flere ting og faktorer som må stemme. Det er en stor prosess. Måten de har gjort det ved kun å permittere deler av troppen, og ikke alle, gjør det litt enklere eventuelt å dra. Når det er sagt så har jeg en viktig rolle på laget. Det er stort engasjement i byen. Det blir et helvete bare så det er sagt, uttalte Velde til Nettavisen i april da flere klubber skal ha vist stor interesse for 20-åringen.

33 GANGER 3: Kristoffer Velde har byttet ut sitt gamle nummer. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Noen overgang ble det uansett ikke før Eliteserien startet opp denne uken. Hjemme mot Brann i den skuffende serieåpningen onsdag var Velde henvist til benken fra start. Drøyt et kvarter før slutt fikk han sine første minutter denne sesongen uten at han maktet å utrette stort sammen med et svakt Haugesund-lag.

I samme kamp viste også Velde frem sitt nye draktnummer for sesongen. Store idrettsnavn som Wayne Gretzky og Ronaldo under sin periode i AC Milan hadde nummeret på ryggen i sine karrierer.

Forventningene og oppmerksomheten bekymrer ikke Velde.

- Nei, det går helt fint. Det er noen store som har brukt nummer 99 tidligere, men Ohi i Molde bruker det jo allerede. Det er et spesielt tall, men jeg var bare lei av 33 og det er gøy å skifte litt, sier Velde.

Haugesund spiller søndag borte mot Bodø/Glimt i sin andre kamp for sesongen.