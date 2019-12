Kristoffer Zachariassen solgt til Rosenborg: - En monsterforsterkning

Overgangen bekreftes fra offisielt hold onsdag ettermiddag.

- Det er et eventyr. Rosenborg er den største klubben i Norge. Jeg er veldig glad for å komme hit og det kribler allerede for å komme i gang, sier Zachariassen til RBK.no.

Totalt har 25-årige Zachariassen spilt 106 kamper og scoret 23 mål for Sarpsborg 08.

- En monsterforsterkning

Han kom som et ubeskrevet blad til østfoldklubben fra Nest Sotra før 2017-sesongen og har utviklet seg til å bli en av Eliteseriens beste midtbanespillere.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson hyller signeringen.

- Zachariassen er en monsterforsterkning av RBK. Den klubben som topper denne signeringen foran 2020-sesongen, gjør en solid jobb. RBK mener alvor, skriver han på Twitter.

Jesper Mathisen kaller Zachariassen en trygg, logisk og god signering av Rosenborg.

- De har manglet løpskraft og intensitet i laget sitt, og det blir langt bedre med Zachariassen inn. Flere av spillerne i stallen til Horneland har hatt sine beste år, men her får de en spiller med gode år foran seg, skriver Mathisen på Twitter.

Sarpsborg 08-sportssjef Thomas Berntsen forteller at det har vært interesse rundt spilleren i flere måneder.

- Han var uheldig med skaden han pådro seg i fjor som ødela et par gode Europa League-kamper for ham. Kristoffer har vært her lenger enn vi hadde trodd. Nå har det kommet et bud både spiller og klubb kan være fornøyd med kontraktslengden tatt i betraktning, sier Berntsen i en pressemelding.

- Tok oss med storm

Dermed har bronsemedaljør Rosenborg sikret seg sin første forsterkning for sesongen.

- Zachariassen har vært veldig viktig for oss, det er det ingen som helst tvil om. Samtidig har tidligere salg stort sett vist at vi har klart å ta klubben et steg videre. Spillere kommer og spillere går. Zachariassen-casen er en ny, god historie for Sarpsborg 08, mener Berntsen.

- Han tok oss med storm da han kom. En duracell som har lagt ned en helt ekstrem innsats for å bli bedre hver eneste dag. Vi kommer til å savne «Doff», men gleder oss på hans vegne. Vi skal jobbe knallhardt for å utvikle oss videre selv uten ham, sier Berntsen.

Rosenborg opplyser at Zachariassen blir den første bergenseren i klubben side Kenneth Storvik i 2000.

