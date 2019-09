Kristoffersen etter Hirscher-punktum: – Betyr ikke at det blir enkelt

Henrik Kristoffersen tror ikke det blir enkelt å vinne verdenscupen i alpint, men erkjenner at vinnermuligheten blir større etter at Marcel Hirscher la opp.

Onsdag kveld kom nyheten om at Hirscher legger skiene i boden. Østerrikeren kan se tilbake på åtte sammenlagttitler og 66 enkeltseirer i verdenscupen, samt to OL-gull og sju VM-gull.

Henrik Kristoffersen har kjempet en innbitt kamp mot Hirscher de siste årene, men klarte sjelden å tukte østerrikeren.

– Nå som han har lagt opp, kan jeg kanskje si at jeg hadde håpet på å få en til sjanse til å kjempe mot ham. Samtidig har jeg hatt mange mulighet og ikke klart det. Og etter å ha tilbrakt mye tid med ham, forstår jeg beslutningen, sier Kristoffersen til NTB.

Større vinnersjanse?

Alpinisten fra Rælingen har måtte ta til takke med 2.- eller 3.-plass totalt de fire siste verdenscupsesongene.

Flere tar til orde for at Kristoffersen nå kan ta steget opp på toppen av pallen, men hovedpersonen er litt mer tilbakeholden

– Det er nok av gode alpinister rundt forbi, og det kommer garantert nye. Oddsen blir kanskje lavere sånn sett for at jeg skal vinne, men det betyr ikke at det blir lettere. Mange renn skal kjøres, og jeg må fortsatt konsentrere meg om meg selv og det jeg kan gjøre noe med, uttaler 25-åringen.

– Muligens tidenes beste

Selv om Kristoffersen ofte har måttet se seg slått av Hirscher, følger han seg beæret over å ha konkurrert mot østerrikeren.

– Det har vært en ære for meg å kjøre mot Marcel. Det er opp til andre å vurdere, men jeg er kanskje den som var den tøffeste motstanderen hans, siden vi kjørte de samme disiplinene, sier Kristoffersen og fortsetter:

– Det har vært mye prat om kampen mellom oss. Det har vært en ære for meg å kjøre mot alpinisten som muligens er den beste gjennom tidene. Det er utrolig kult for meg. Jeg håper han nyter tiden etter karrieren og får slappet av.

Bra forhold

Mediene har i stor grad konsentrert seg om rivaliseringen mellom toppalpinistene, men Kristoffersen forteller at forholdet dem imellom langt ifra har vært anspent.

– Vi har og har hatt et bra forhold. Vi kjempet selvfølgelig i renn og bakker, så var vi egentlig venner utenfor bakken. Vi reiste en del sammen, så det ble tid til å snakke om andre ting. Det har vært hyggelig, sier Rælingen-utøveren.

Kristoffersen ble informert om Hirschers beslutning for noen dager siden, men har per nå ikke snakket med sin tidligere konkurrent.

– Jeg tror jeg skal vente litt med det. Han skal få fred fra min side, og jeg tror han har nok å styre med og holde fingrene i. Det har for så vidt jeg også, så jeg stresser ikke med det. Men vi bor ikke så langt unna hverandre, så vi møtes nok en gang og prater litt, sier han.

For øyeblikket er Kristoffersen i sveitsiske Saas-Fee for å forberede seg til vintersesongen.

(©NTB)