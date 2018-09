Kristoffersen hjalp Hobro videre

Julian Kristoffersen fikk sin første kamp fra start for Hobro og hjalp klubben videre i den danske cupen da Ledøje-Smørum ble slått 2-1 tirsdag.

21-åringen fra Horten, med fortid i FC København og Djurgården, har bare fått et par korte innhopp i dansk superliga så langt, men han fikk tillit fra start mot et antatt svakere lag som likevel greide å lage store problemer for toppserieklubben.

Vertene ledet 1-0 ved pause, men innbytter Vito Hammershøy-Mistrati utlignet med en spektakulær scoring fra midtstreken. I det 69. minutt ble Kristoffersen felt, og Hobro fikk straffespark. Hammershøy-Mistrati omsatte det i vinnermålet.

Kristoffersen ble byttet ut noen minutter senere.

(©NTB)

Mest sett siste uken