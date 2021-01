Kristoffersen klar for revansje i Kitzbühel-slalåm

Norges Skiforbund sender Henrik Kristoffersen og tre andre utøvere til helgens slalåmrenn i Kitzbühel. Sju kvinner skal i aksjon i storslalåm i Slovenia.

Kristoffersen (Rælingen Skiklubb) fikk det vanskelig i sveitsiske Adelboden forrige helg. Han ble nummer 9. og 27. i storslalåm. I slalåmrennet kjørte han ut.

26-åringen ligger på 5.-plass i slalåmcupen.

De to slalåmrennene i Kitzbühel lørdag og søndag blir etterfulgt av Schladming (Sveits) og Chamonix (Frankrike) før VM i Cortina d'Ampezzo.

I fjorårets renn ble Kristoffersen og Lucas Braathen beste norske med delt 4.-plass.

Til Østerrike reiser også Timon Haugan (Oppdal alpin), Sebastian Johann Foss Solevåg (Spjelkavik IL) og Jonathan Nordbotten (Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb).

Etter de to slalåmrennene er det klart for fartsrenn i den østerrikske skimetropolen.

For kvinnenes del er det sju utøvere som reiser til slovenske Kranjska Gora for to storslalåmrenn lørdag og søndag:

Ragnhild Mowinckel (Sportsklubben Rival), Mina Fürst Holtmann (Bærums Skiklub), Kristin Lysdahl (Asker Skiklubb), Thea Stjernesund (Hakadal IL), Maria Tviberg (Geilo IL), Kristina Riis-Johannessen (Ready) og Kaja Norbye (IL Heming).

(©NTB)

