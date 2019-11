Kristoffersen med i seierskampen i slalåm

Jakter sesongens første seier i finsk snøvær.

Henrik Kristoffersen kjørte en god 1. omgang i slalåmen i Levi. Han er nummer fire før finaleomgangen, 0,68 sekunder bak Franrikes Clément Noël som leder.

Kristoffersen skuffet stort med en 18.-plass i Sölden for fire uker siden, men ligger godt an før finaleomgangen i finske Levi søndag.

Fra startnummer fire, med lett snø fra himmelen, kjørte nordmannen en jevnt over god omgang.

Likevel var han bare passe fornøyd med omgangen.

- Det går for sakte på flata. Jeg skulle helst kjørt et halvsekund bedre, sånn at jeg bare hadde vært to tideler bak Noel. Da hadde det lignet mer på noe. Men det er helt ville avstander her. Det er noen som er sjukt langt bak, sa Kristoffersen til NRK etter sin første omgang.

Han har gode minner fra Levi tidligere. 25-åringen vant i Levi for fem år siden.

Franske Clement Noel kjørte en glimrende omgang og er i tet før finaleomgangen. Noel leder med tiden 54,55.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte også veldig godt i den første omgangen. Tiden 55,71 holder til en 9.-plass før finaleomgangen.

Også Sebastian Foss-Solevåg gjorde en god figur. Han er nummer 14, ett sekund og 54 hundredeler bak franske Noel.

– Det gikk saktere enn man trodde. Det lugget litt. Skiene tar veldig tak, sa Foss-Solevåg.

Kristoffersens største konkurrent Alexis Pinturault kjørte en elendig førsteomgang. Han er over to og et halvt sekund bak sin landsmann Noel, og klarte ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen.

Finaleomgangen starter 13.15.

