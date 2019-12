Kristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i storslalåm

Praktomgang fra Henrik Kristoffersen ikke nok til å stanse amerikansk eventyrseier.

Henrik Kristoffersen (25) trosset de vanskelige forholdene og leverte en strålende andreomgang i storslalåm i Beaver Creek, USA.

Likevel holdt det ikke til å stanse den amerikanske 30-åringen Tommy Ford. Hjemmehåpet vant suverent i det som var hans aller første plassering på topp tre i verdenscupen.

Hele åtte tideler skilte det fra vinner Ford og ned til Kristoffersen på andreplass.

Lagkompis Leif-Kristian Nestvold Haugen (32) ble tredjemann. Han sikret seg dermed sin andre pallplassering i en lang verdenscupkarriere.

- Dette er magisk. Det er en Disney-fortelling, beskrev NRK-kommentator Carl Andreas Wold da Ford hadde klart beste tid på siste passeringspunkt, og suste mot målstreken foran hjemmepublikummet.

Les mer: Charlotta Kalla advarer Norge

- Deilig



To nordmenn kjempet altså om seieren i det spennende rennet, som foregikk både i tett snødrev, lavt skydekke og noen partier med bedre sikt. De vekslende forholdene gjorde det spesielt vrient for dem som lå best an før andreomgangen.

Den norske duoen virket likevel godt fornøyd med innsatsen. Særlig Haugen virket glad for å endelig innfri i begge omganger, etter å ha ligget godt an mange ganger tidligere i nettopp Beaver Creek.

- Det er deilig å våre 32 år og faktisk si at man er på sitt beste, fastslo Haugen overfor NRK etter rennet.

Både Kristoffersen og Haugen plasserte seg sterkt etter den første omgangen i Colorado. Bare et par tidelssekund skilte opp fra den norske duoen til amerikanske Tommy Ford i ledelsen.

USA holdt også på fjerdeplassen halvveis i konkurransen. Veteranen Ted Ligety lå drøyt seks tideler bak landsmann Ford, men den skadeforfulgte 35-åringen falt nedover på resultatlista etter andre tur ned løypene.

Godkjent av Braathen



Franske Alexis Pinturault, som ledet storslalåmcupen før rennet, lå overraskende helt nede på 15.-plass etter første omgang. For Pinturault skilte det nesten to hele sekunder opp til teten da. Franskmannen lyktes ikke noe bedre i andre forsøk heller og ble til slutt nummer 17.

Også Lucas Braathen (19) kvalifiserte seg for andreomgangen som nummer 13 etter én tur ned fjellsida. Unggutten imponerte stort i Sölden i oktober, med sjetteplass i det som var årets første storslalåmrenn i verdenscupen.

Han kom litt nølende i gang i søndagens andreomgang, men tok seg noe sammen og lå like bak den daværende bestetida fram til siste del. Der røk det noen ekstra tideler som 19-åringen, som til slutt endte på 15.-plass.