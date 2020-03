Kristoffersen på pallen da Kilde mistet verdenscupledelsen

Aleksander Aamodt Kilde mistet ledelsen i verdenscupen til Alexis Pinturault etter at franskmannen vant storslalåmrennet i Hinterstoder mandag.

Henrik Kristoffersen kjørte inn til tredjeplass i rennet.

Kildes ledelse på 34 poeng forsvant i løpet av to omganger med storslalåm i østerrikske Hinterstoder mandag. Etter at Pintaurault leverte to bunnsolide omganger, leder franskmannen verdenscupen med sine 1148 poeng.

Det er 26 poeng foran Kilde, som mandag kjørte ned til 6.-plass, 1,34 sekunder bak. Det ga 40 poeng, mot Pinturaults 100 for seier.

Henrik Kristoffersen lå på 6.-plass, 1,42 sekunder bak, etter første omgang. Men Rælingen-kjøreren leverte en finaleomgang det luktet svidd av og kjørte seg opp til 3.-plass, 0,72 sekunder bak den franske vinneren. 3.-plassen gjør at han leder verdenscupen i storslalåm.

Pinturault var overlegen i første omgang og ledet med 0,9 sekund på kroatiske Filip Zubcic. I finaleomgangen fortsatte han maktdemonstrasjonen og kontrollerte inn seieren. Franskmannen vant 0,45 sekunder foran Zubcic.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte seg opp fra 12. til 9.-plass (+1,69), mens Marcus Monsen endte på 27.-plass. Det var opp to plasser fra første omgang.

Fabian Wilkens Solheim (31.-plass), Timon Haugan (32) og Patrick Haugen Veisten (48) kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen, mens Lucas Braathen hektet i første omgang.

