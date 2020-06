Kristoffersen skadet ankelen på turntrening

Stjernealpinisten Henrik Kristoffersen trenger MR-undersøkelse av ankelen etter et uhell på trening mandag, skriver NRK.

Det var under turntrening på Jessheim at det gikk galt for 25-åringen. Han landet skjevt på ankelen og kjente umiddelbart at noe var feil.

– Jeg hørte at det knaset inne i ankelen, sier Kristoffersen til NRK.

Han skal til MR-undersøkelse tirsdag. Den vil avsløre om skaden er alvorlig eller ikke.

– Om ingenting er brukket eller har røket, går det greit. Da er det et par uker, og så er jeg klar igjen. Det er sånt som skjer. Forhåpentlig vil ikke undersøkelsen vise noe spesielt.

Uansett venter en periode på krykker for slalåmspesialisten.

