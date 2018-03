Kristoffersen unte naboen NM-triumfen

Simen Ramberg Christensen holdt unna for Henrik Kristoffersen og sikret NM-gull i slalåm. 25-åringen er tilbake i alpinsirkuset etter en tre år lang pause.

Ramberg Christensen, som i likhet med Kristoffersen representerer Rælingen Skiklubb, tok en pause fra alpinsporten for flere år siden.

Etter tre år borte fra sporten begynte han å satse igjen i fjor, og søndag fikk han sin betaling for knallhardt arbeid da han suste ned til NM-gull foran en av verdens aller fremste slalåmkjørere.

– Dette unner jeg Simen virkelig. I dag kjørte han veldig fort, han er jo fra Rælingen og vi har stått mye på ski sammen da vi var yngre, sier Kristoffersen til NTB.

For hovedpersonen selv var det nærmest uvirkelig at NM-gullet ble sikret.

– Kjøringen satt der den skulle. Deilig å få det til. Dette betyr utrolig mye for meg, mitt første NM-gull. For et par år siden snek Henrik seg foran meg, sier Ramberg Christensen.

Naboer

Han kjenner Norges fremste slalåmkjører bedre enn de fleste. Søndag ble det en gullduell mellom nettopp de to.

– Jeg er 25 år og fra Rælingen, og naboen til Henrik mer eller mindre. Jeg hadde et brennende ønske om å komme tilbake i fjor, og har trent ufattelig mye. Jeg har levd for å trene. Det er det man skal. Og det viser seg at det er mulig å komme tilbake etter å ha lagt opp. Det er deilig å vite at det ikke er for sent. Det var egentlig bare utrolig kult å få bekreftelse på det jeg trodde var riktig, at det går an å komme tilbake og at det går an å hevde seg blant de beste i verden, sier gullvinneren.

Unner kompisen gullet

25-åringen ledet etter første omgang, men en god finaleomgang av Kristoffersen truet seieren. Ramberg Christensen leverte imidlertid også godt i finaleomgangen og vant med 12 hundredels margin foran klubbkompisen.

– Selv er jeg er litt under kjelleren og tom for strøm, men jeg leverte fin teknisk skikjøring. Det er bare ikke noe sprut, men dette passer egentlig bra i NM, sier Kristoffersen.

Marcus Monsen tok tredjeplassen, 29 hundredeler bak vinneren.

(©NTB)

