Kristoffs lagkamerat trøbler før Touren

Den colombianske sykkelstjernen Fernando Gaviria blir ikke kvitt kneproblemene. Det kan åpne for flere spurtsjanser for Alexander Kristoff i Tour de France.

Gaviria er i utgangspunktet tiltenkt jobben som spurter i UAE-laget i Frankrike, men problemer med et kne tvang ham til å bryte Giro d'Italia. I et intervju med nettstedet tuttobiciweb.it , gjengitt av procycling.no , innrømmer nå lagets toppsjef Giuseppe Saronni at situasjonen på ingen måte er under kontroll.

– Det er klart at under disse omstendighetene kan han ikke ta del i et så hardt og krevende løp (som Tour de France). Det står et stort spørsmålstegn ved hans navn, sier italieneren til tuttobiciweb.it.

Kun tre uker gjenstår til Tour de France-starten. Skulle Gaviria måtte melde pass, vil Alexander Kristoff etter alle solemerker få en langt mer framtredende rolle i UAE-laget. Det kan åpne for flere seierssjanser enn nordmannen har sett for seg.

På UAE-laget er også Sven Erik Bystrøm et sikkert kort, og helt umulig er det heller ikke at Vegard Stake Laengen får grønt lys til å sykle sykkelfesten i Frankrike.

– Jeg har ikke fått høre at jeg ikke skal være med, så da bør det være en god sjanse, sier 27-åringen til procycling.no.

Det kan dermed bli uvanlig mange nordmenn på startstrek i årets Tour de France. Edvald Boasson Hagen er et sikkert kort i Dimension Data-laget, og Team Jumbo-Visma har for lengst bekreftet at Amund Grøndahl Jansen er Tour-klar.

Odd Christian Eiking har heller ikke gitt opp håpet om å få plass på Wanty-laget, selv om han nylig måtte bryte Criterium de Dauphine.

