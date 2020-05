Kritikken har haglet mot Haaland etter intervjuet. Nå svarer pappa Alfie

Den engelske journalisten Jacqui Oatley er blant de som har vært sterkt kritiske til jærbuens måte å håndtere intervjuer på.

Det siste døgnet på sosiale medier har i stor grad dreiet seg om Erling Braut Haaland, og kritikken som har gått sin gang rundt hvor nordmannen håndterer intervjuer.

Blant andre den profilerte BBC-journalisten Jacqui Oatley var sterkt kritisk til hvordan jærbuen håndterte intervjusituasjoner, spesielt etter kamper.

Viasport-reporter Jan Åge Fjørtoft er blant de mer rutinerte hva angår å intervjue den tidligere Molde- og Red Bull Salzburg-spilleren og tok nordmannen i forsvar på sosiale medier.

- Overrasket, kanskje?

Tirsdag ettermiddag la han også ut en spesialepisode på podcasten PodSaveTheBall, som han har sammen med sin sønn Markus Fjørtoft, der han snakket med Erling Braut Haalands far, Alfie.

Der var den tidligere Leeds- og Manchester City-profilen tydelig på at han ikke hadde sett for seg reaksjonene.

- Jeg er litt overrasket, kanskje? Det handler om kritikken og den type ting. Jeg kjenner Erling ganske godt, og han kan virke litt arrogant i noen av svarene. Denne gangen gjorde han det jo bra, det var et langt intervju, sier pappa Haaland i podcasten.

- Jeg forstod det ikke da jeg leste kritikken, men så så jeg at det kun var de siste ti sekundene av intervjuet som hadde blitt klippet ut. Om det var hele intervjuet, så hadde jeg skjønt det. Men slik var det ikke.

Her kan du se hele intervjuet:

Det er spesielt Haalands kjappe og korte svar som er blitt gjenstand for kritikk, den tid flere har antydet at dette er en arrogant måte å løse det.

FAR OG SØNN: Alfie og Erling Braut Haaland har et tett forhold. Foto: Friso Gentsch (NTB scanpix)

Også Piers Morgan var ute og kritiserte jærbuen, men fikk kjapt svar fra den engelske legenden Gary Lineker:

- Han er en tenåring med mye å lære, selvsagt. Jeg har imidlertid sett ham et par ganger under intervjuer der han har vært ålreit. Litt sjenert, kanskje, men dette klippet er veldig redigert, og hele intervjuet etter Schalke-kampen er helt greit, skriver Lineker.

Direkte

Under podcasten forklarte far Alfie at håndteringen av intervjuer er noe de har snakket om, men at han ikke ønsker å kontrollere hvordan sønnen skal oppføre seg i intervjuer:

- Jeg ønsker at han skal være perfekt på alle måter, og media kan være greie noen ganger der de ikke trenger det, og noen ganger føler man at de er kritiserer for mye. Det er en del av spillet. Erling må være seg selv, han skal ikke være noen robot, sier Alfie.

- Han svarer direkte, det vet vi, men han er normalt veldig ærlig. Noen journalister kan nok tenke at han oppfører seg på en eller annen måte, men vi bryr oss ikke. Folk må få mene hva de vil om ham, og det lever vi med.

Pappa Alfie var tydelig på at sønnen ofte har gjort intervjuer i Skandinavia der svarene er lengre og mer utfyllende, men at kanskje ikke dette har hatt den samme rekkevidden som det hadde lørdag.

Den tyske Bundesliga er nemlig den eneste aktive toppdivisjonen av de tradisjonelt største ligaene i Europa, og har fått mer oppmerksomhet den siste tiden.

- I et av klippene så kunne du fort ha fått feil inntrykk av ham. Sånn er det.

Mens veldig mange av overskriftene i England og i Norge har dreid seg om intervjuene etter kamper, så har spanjolene valgt å fokusere på overgangsryktene til Real Madrid.

Tirsdag var avisen AS ute med kanskje den mest kreative forsiden så langt i spansk presse:

I saken, med navnet «CYBORGOL», som er et ordspill på begrepet «kyborg», som ofte er benyttet om en futuristisk person, hvis normale menneskelige ferdigheter er blitt forbedret av teknologien, og det spanske ordet «gol», som oversettes til «mål».

Sammen med forsiden fulgte også en video på sosiale medier, der de redegjorde for akkurat hvorfor Erling Braut Haaland er en såpass giftig målscorer: