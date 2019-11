Kritisk Gauseth om dommerne i Eliteserien: - Mange som burde håpe at vi berger plassen

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth er kritisk til den norske dommerstanden og mener at bruntrøyene er blitt fradømt flere poeng i løpet av 2019-sesongen.

CONSTO ARENA (Nettavisen): Mjøndalen tok tre skjebnesvangre poeng hjemme mot Ranheim på Consto Arena etter at Svein Maalens menn ble feid til side med 3-1 søndag kveld.

Tonny Brochmann, Christian Gauseth og Sondre Solholm Johansen scoret målene som fort kan bety fornyet kontrakt i Eliteserien for Vegard Hansens mannskap. Vegard Erlien scoret kampens første mål, som skulle vise seg å bety veldig lite for Ranheim.

Med seier betyr det at Mjøndalen hopper opp på playoff-plassen i Eliteserien med kun to serierunder igjen denne sesongen. De henviser dermed erkerival Strømsgodset til direkte nedrykksplass.

Les mer: Molde ble seriemestre 2019

- Du har øyne du som alle andre

Christian Gauseth ble en av kampens største profiler da han sendte hjemmelaget i føringen med sin første scoring siden bortekampen mot Tromsø 4. august.

Etter kampen tok 35-åringen et oppgjør med dommerne i Eliteserien.

- I dag hadde vi endelig noen dommeravgjørelser med oss også. Det er faen ikke til å tro, sier Gauseth til Nettavisen.

I pausen var han tydelig i Eurosports pauseintervju at at bruntrøyene burde hatt straffe da Mushaga Bakenga så ut til å bruke hånda for å kontrollere ballen inne i sitt eget felt.

Christian Gauseth var også fly forbanna til pause mot Molde tidligere i sesongen. Se videoen av Mjøndalen-kapteinen i videovinduet under.

Han er uansett forsiktig med å mene hvorvidt dommerne har hatt et horn i siden til laget i brunt denne sesongen.

- Om dommeren har vært i mot oss eller ikke, det skal jeg ikke si noe om. Men det er helt åpenbart at vi har fått veldig mange avgjørelser i mot oss som vi skulle hatt for oss. Det er det ingen tvil, jeg skal ikke høre noen som sier noe annet heller.

- Hvorfor mener du det?

- Hvorfor jeg mener det? Det er bare å se TV-bildene, du har øyne du som alle andre. Det er straffer vi ikke har fått, det er situasjoner med hands, det er folk som ble meid ned på mållinja sist uke. At vi har blitt dømt fra mange poeng i år, det er det ingen tvil om, sier Gauseth.

Han er veldig tydelig på at han tror det er flere kampledere i den øverste divisjonen som kanskje burde følge ekstra med på utviklingen for Mjøndalen denne sesongen.

- Jeg tror det er mange dommere der ute som burde håpe at vi berger plassen. De har vært veldig tøffe mot oss.

Les mer: Liverpool med god luke til Manchester City etter viktig seier

Våt drøm

Gauseth er tydelig på at selv om de står igjen med tre poeng etter kampen mot Ranheim, så kan ikke Mjøndalen-gutta puste lettet ut helt ennå, selv om laget ligger på playoff-plassen etter 28 av 30 serierunder spilt.

- Vi har mer enn nok med oss selv. Vi har vært et fotballag som har slitt med å vinne, og nå har vi to sjanser til å vinne én gang til, og det må vi. Om vi ikke klarer det, så er denne dagen her litt forgjeves, så vi må ha en seier til. Enten mot Stabæk eller Vålerenga.

- Hva med en playoff-plass?

- Det er en våt, våt drøm, selvfølgelig. Når vi har vært ferdige så lenge som vi har vært, så tar vi gjerne en playoff-plass.

Inn mot kampen så har Gauseth slitt med en vond hofte. Han ble blant annet tatt ut i pausen mot Odd i sist serierunde, og var usikker til det som ble omtalt som en skjebnekamp mot Ranheim.

Veteranen stod løpet ut, og spilte samfulle 90 minutter for Vegard Hansens menn. Han er tydelig på at det har vært et race til å bli klar til oppgjøret mot laget fra Trøndelag:

- Jeg har ligget i senga, jeg har jobbet med fysioterapauten og jeg har knasket piller. Det holdt akkurat, jeg spiller en bra kamp, men det er langt fra alt som stemmer for meg også. Når vi har så mange andre som er gode, så er det dette som blir resultatet.

- Er det sånn å forstå at kanskje du er den som er mest lettet over at neste kamp er først om to uker grunnet landslagsopphold?

- Her er det journalistikk på høyt nivå, for det er jeg utrolig glad for, smiler Gauseth.