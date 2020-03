Kritisk Sundby tar et oppgjør med langrennslederne: - Bekymrer meg

Martin Johnsrud Sundby (35) mener det kan være på tide å bytte ut langrennslederne i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Renndirektøren opplever kritikken som et personangrep.

SOGNSVANN (Nettavisen): Den 35 år gamle profilen har hatt mye å juble for i løpet av sine mange år i langrennssirkuset.

Han jubler imidlertid ikke for utviklingen av sporten som han opplever beveger seg i feil retning.

Til Nettavisen kommer nå en åpen Sundby med kritikk til de som har ansvaret for langrenn i FIS.

- Jeg bekymrer meg for hvilken holdning de har til vår idrett og hvilke endringer og desperate forsøk de kommer med for å redde noe de mener at vi må redde, sier Sundby til Nettavisen.

Nordmannen er spesielt kritisk til Pierre Mignerey, renndirektør i FIS, som han mener altfor ofte snakker ned idretten han representerer.

- Jeg mener at vi har en rennleder i FIS som hver gang han uttaler seg til media uttaler seg negativt eller med skepsis, eller med bekymring, eller med en form for «bad wording» av idretten han representerer. Det skaper igjen overskrifter, forteller Sundby.

PROFIL: Martin Johnsrud Sundby har vært en av de større profilene i langrennssirkuset de siste 10 årene. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Reagerer på rennprogrammet



Sundby synes det viktigste for langrennssporten er å ha en sterk identitet, en identitet han frykter langrenn er i ferd med å miste.

- Jeg er bekymret for at vi fjerner oss fra det vi egentlig er, sier han.

Sundby påpeker at han tror langrennssporten fortsatt står sterkt, men reagerer på flere valg som er tatt i internasjonal langrenn de seneste årene.

- Jeg reagerer på at vi eksempelvis har et dørgende kjedelig rennprogram.

Den norske langrennsprofilen er oppgitt over at de i en idrett hvor de i utgangspunktet har et bredt spekter av øvelser for det meste ender opp med å konkurrere i 15-kilometer eller sprint.

Sundby ønsker mer variasjon av øvelser.

- Ja, du må i hvert fall ivareta det som jeg tenker er fantastisk med langrenn, sier han.

- Jeg er ikke sånn at jeg ikke tror 100 meter sprint kan være et bra tilskudd, men jeg tenker at hvis man skal ha det, så må man også ha det motsatte. Jeg tenker at man ikke kan legge seg på midten og så bevege seg i kun én retning i en idrett som omfatter så mange fysiske egenskaper. Da fjerner man seg fra det som er grunnstammen i langrenn, forklarer nordmannen.

GOD PÅ DISTANSE: Martin Johnsrud Sundby i front under den tradisjonsrike femmila i Holmenkollen i 2014. Foto: Florian Ertl (Bildbyrån)

Han mener det bør være mulig å ha mer bredde i langrennssirkuset. 35-åringen viser til Vasaloppet hvor flere tusen stilte til start forrige helg.

- Man skulle tro at med dagens FIS-ledelse at det knapt kommer noen på start. Med den holdningen man fremfører i FIS så skulle man tro at det er helt totalt uinteressant i 2020 å gå ni mil på ski, men interessen er enorm. I hvert fall i de landene som har en tilknytning til det løpet. Da vil jeg også mene og påstå at det skulle finnes rom for å ha et bredt sortiment av øvelser, sier Sundby.

- Personangrep

Nordmannen sier han ikke har snakket med renndirektør Mignerey eller andre i FIS-ledelsen angående sin kritikk og bekymringer.

- Nei, og det bekymrer meg at det ikke er mennesker det går an å ha samtaler med i den forstand. Jeg tenker vel at det i mine øyne kanskje er på tide å bytte ut noen i det systemet for å se på ting med litt nye øyne. Når man har sittet for lenge og gravd i samme system for lenge så er det kanskje på tide. Akkurat som utøvere byttes ut, så er det kanskje på tide at de som er ansvarlig for dette … at man trenger friskt blod også der, sier Sundby.

Han legger imidlertid til at det ikke er avgjørende.

- Det som er avgjørende er at det er en idrett som fenger publikum rundt omkring og at det fenger folk til å trene og gjøre jobben som kreves. De trenger forbilder og de trenger forbilder fra sine egne land. Per i dag så er det fortsatt ganske mange forbilder i de ulike nasjonene. Så FIS må bare gjøre en god nok jobb med å bygge opp og fremme disse forbildene, forteller 35-åringen.

- ÅPEN FOR Å DISKUTERE: Pierre Mignerey sier han alltid står klar for å ta en diskusjon om langrennssporten. Foto: Jon Olav Nesvold (Bildbyrån)

Renndirektør Mignerey skriver i en epost til Nettavisen at han finner det som lite konstruktivt å kommentere kritikken fra Sundby som han for det meste opplever som et personangrep.

Han legger imidlertid til at han er og vil alltid være interessert i å diskutere forslag og meninger om sporten.