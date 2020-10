Kritisk til Lagerbäck: - Synes ikke han er i nærheten av å få nok ut av mannskapet

Jesper Mathisen tror ikke Norge kommer til VM 2022 med Lars Lagerbäck som norsk landslagssjef.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Lagerbäck mislyktes med å ta Norge til et EM-sluttspill i det som var en gyllen sjanse til å avslutte herrelandslagets mesterskapstørke.

Svenskens mannskap spilte en svært svak kamp mot Serbia, men sjansesløsing uten like samt et kanonskudd fra Mathias Normann reddet ekstraomganger.

Til slutt avgjorde Sergej Milinkovic-Savic, og sørget for å slukke Norges EM-håp.

Les også: Det Lagerbäck gjorde underveis i kampen vekker reaksjoner: –⁠ Forstår ingenting av det

Etter kampen måtte trenerveteranen tåle spørsmål om sin egen fremtid på Ullevaal.

Nettavisen konfronterte 72-åringen med hva han tenker om å lede Norge mot et VM i 2022.

- Det tenker jeg ikke å diskutere med deg eller media. Om jeg skal fortsette eller ikke diskuterer jeg med min arbeidsgiver i så fall, sier Lagerbäck til Nettavisen, som også måtte tåle spørsmål fra andre medier om samme tema.

- Du har kontrakt frem til slutten av VM-kvaliken. Endrer dette noe på hvordan du ser på det?

- Det er som jeg sa. Skulle arbeidsgiveren synes at jeg ikke skal lede det her eller at jeg selv kommer frem til det, så har jeg ingen problemer med å tre til siden. Det får fremtiden vise, sier svensken på pressekonferansen.

- Er dette et tegn på at du vil ta en prat med NFF?

- Nei, jeg har ikke tenkt noe på det. Det er bare et svar på spørsmålene jeg får.

BØRS: Slik spilte Norge mot Serbia

TAP: Lars Lagerbäcks måtte tåle spørsmål om egen fremtid etter fadesen på Ullevaal torsdag. Foto: Fredrik Varfjell (NTB)

Mathisen: - Synes ikke han er i nærheten

TV 2-ekspert Jesper Mathisen var svært skuffet over torsdagens prestasjon, men tror ikke Lagerbäcks dager som norsk landslagssjef er talte.

Han svarer slik på spørsmål om han mener svensken er rett mann til å lede Norge mot VM i 2022.

- Ja, den kvaliken er jo i gang med Nations League, så NFF kommer ikke til å gjøre noe. De forlenget jo også kontrakten hans på et tidspunkt, så Lagerbäck kommer til å fortsette, sier han.

TV-EKSPERT: Jesper Mathisen følger landskampene som ekspert for TV 2. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Han er likevel klar på at Norges landslagssjef ikke makter å få ut nok potensial i den norske spillertroppen.

- Jeg synes ikke han er i nærheten av å få nok ut av dette mannskapet. Hvis han skulle mislykkes i en VM-kvalik, som jeg tror han gjør, regner jeg med hans dager som sjef er talte og at det står en ny sjef klar til å komme inn, sier han til Nettavisen.

- Mener du Norges sjanser for å komme til VM i 2022 er større med en annen landslagssjef enn Lars Lagerbäck?

- Det kommer helt an på hvem som er tilgjengelig. Jeg tror ikke NFF har noen på blokka og jeg tror ikke de har vært inne på de tankene heller, men vi har et ungt og spennende norsk landslag som har en bra fremtid foran seg. At Lagerbäck fortsatt er sjef når vi kommer inn i kvaliken til EM 2024, tviler jeg litt på.

Her er mannskapet Lagerbäck startet med mot Serbia:

Bratseth: - Synes han har gjort en god jobb

Rune Bratseth mener fotballforbundet bør unngå å se andre veier til tross for torsdagens nedtur.

Den tidligere landslagsstopperen sier Lagerbäck har gjort mye bra som norsk landslagssjef, og mener svensken skapt en spillergruppe som har harmonert bra.

- Jeg synes i hvert fall ikke at en kamp som dette skal føre til at man tenker i andre baner. Jeg synes han har gjort en god jobb så langt, forteller han til Nettavisen sent torsdag kveld.

VIASPORT-EKSPERT: Rune Bratseth mener det ikke er tiden for å bytte ut Lars Lagerbäck. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB)

Tidligere landslagsspiller Vidar Davidsen var på sin side klar i sin tale om at den svenske trenerveteranen nå bør byttes ut av Norges Fotballforbund (NFF)

- Dette laget trenger ny energi og nye idéer..ring Ståle Solbakken! Nå..., skriver den tidligere Viasport-eksperten på Twitter.

Nettavisen har forsøkt å få komme i kontakt med Davidsen, men har hittil ikke lyktes.

Fredes av NFF-toppen

Noen umiddelbar utskiftning av landslagssjef kommer imidlertid ikke på tale ifølge fotballpresident Terje Svendsen.

Han forteller til Nettavisen at han er skuffet over tapet mot Serbia, men at han fortsatt har tro på Lagerbäck.

- Lars sin posisjon og stilling som landslagssjef er ikke noe tema, sier Svendsen til Nettavisen.

- Vil det endre seg med dårlige resultater i de to neste kampene?

- Vi har årlige vurderinger av hele landslagsaktiviteten, så det vil eventuelt bli en del av evalueringsdiskusjonen når vi er ferdige med den sesongen her, forteller fotballpresidenten.

Han erkjenner at Norge ikke har lykkes i kvalifiseringene til mesterskap i de siste 20 årene, men mener at fremtiden er lys.

- Jeg håper at folk ser potensialet i det laget her med guttene som er på vei opp. Det er flere unge spillere som står på ventelisten. Jeg tror norsk herrelandslagsfotball har en positivt fremtid.

- Og da er Lars Lagerbäck mannen som kan få det beste ut av dem?

- Lars har kontrakt ut 2022 og det forholder vi oss til, sier Svendsen.

SKUFFET: President i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Hangeland mener byttene kom for sent

Spesielt venstresiden med Haitam Aleesami og Stefan Johansen slet kampen igjennom mot et Serbia-lag som angrep mye ute til høyre.

En skade på Johansen etter drøye timen spilt gjorde at Lagerbäck måtte sette inn Joshua King, mens Aleesami, som for tiden er klubbløs, sto på banen i over 100 minutter til tross for manglende kamptrening.

Brede Hangeland kommenterte kampen for TV 2, og den tidligere midtstopperen mener svensken burde tatt grep fra benken på et tidligere tidspunkt.

- Jeg synes det var litt rart at han ikke gjorde noen justeringer tidligere, sier han til Nettavisen.

REAGERTE: TV 2-ekspert Brede Hangeland. Foto: Tv 2 Øyvind Ganesh Eknes (TV 2)

Han mener det har blitt en trend under Lagerbäck at byttene kommer for sent.

- Man ser et kampbilde som er ugunstig for Norge, og så tar det litt lang tid før det reageres på benken. Det var litt skuffende, av mange ting i dag, forteller han.

Han får soleklar støtte fra sin kollega Mathisen.

- Det er det som kanskje skuffer meg mest. En ting er at laguttaket var som det var, det ser alle i ettertid at ikke var bra, sier han.

Han mener Mohamed Elyounoussi (kom inn i det 111. minutt) og Jens Petter Hauge (ubenyttet reserve) burde fått muligheten til å sette sitt preg på kampen.

- Laguttaket var ikke akkurat innertier. Jeg sy nes også byttene er forsiktige, feil og defensive. Vi hadde «Moi» og Jens Petter Hauge som begge er kantspillere og som kan utfordre, men de spilte jo knapt et minutt. Det var merkelig disponering underveis, og de klarte heller ikke å stoppe innleggsbonanzaen fra Serbia. Det er svakt både av spillerne og av de som sitter og styrer på benken.