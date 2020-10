Kritisk til Solskjærs kvaliteter som manager: - Hva er det egentlig han bidrar med?

Michael Cox i The Athletic mener at én av Manchester United-managerens (47) store svakheter har blitt totalt oversett av eksperter og media. Nå setter han spørsmålstegn ved nordmannens evne til å løfte storklubben.

Etter tapet for Tottenham i helgen har Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær havnet under press. TV-ekspertene har lenge hevdet at nordmannen trenger bedre spillere å jobbe med, men overgangsvinduet endte likevel med skuffelse.

United sikret seg flere spillere på vinduets siste dag, men mange har i etterkant påpekt at United ikke klarte å styrke de lagdelene som trengtes.

LES OGSÅ: Ny video viser United-stjernenes diskusjon i det ydmykende tapet: - Bisart

Veteranspiss Edinson Cavani og venstreback Alex Telles kom inn porten, samtidig som Old Trafford-klubben også sikret seg flere lovende unggutter.

- Hva bidrar Solskjær med?

Det har vært mye snakk om United og overganger de siste månedene, men taktikkekspert Michael Cox i The Athletic, mener det blir for enkelt å bare skylde på en for dårlig tropp. Han mener at Solskjær er en del av problemet i United.

Cox har tatt en nærmere kikk på Uniteds tre første ligakamper denne sesongen og spesielt 1-6-tapet for Tottenham nylig og merket seg at forsvarsspillet har vært håpløst. Cox mener at Uniteds forsvarsfirer rett og slett ikke fungerer som en enhet og at det heller ikke er mye «beskyttelse å få» fra de på midtbanen. Noe som han mener også strider med det han mener den norske 47-åringen faktisk har vært ganske god på tidligere i karrieren som United-sjef.

LES OGSÅ: Ekspert forbauset over United: - Ser ut som en klubb som ikke vet hva de driver med

- Hvis United ikke lenger klarer å forsvare seg dypt med en solid fasong, så kan man jo undre seg hva det er Solskjær egentlig bidrar med? spør Cox seg i sin spalte.

The Athletic-eksperten hevder videre at det er en stor motsigelse i måten nordmannen blir framstilt som manager i Premier League-klubben. Det trekkes nemlig ofte fram at Solskjær forstår klubben og dens offensive tradisjoner. Han spilte tross alt en rekke sesonger under sir Alex Fergusons ledelse da han var aktiv.

«Underdog-fotball»

Dette forsterkes også ofte av TV-eksperter som i stor grad er tidligere Manchester United-spillere og tidligere lagkompiser av Solskjær, mener Cox.

Motsigelsen går imidlertid på at United-manageren under sine første 18 måneder som sjef i klubben i stedet har vist at han er en rev til å legge planer for hvordan man skal forsvare seg til et godt resultat mot antatt bedre motstand. Som da United slo ut PSG av Champions League, eller da de stoppet Liverpool på Old Trafford sist sesong.

LES OGSÅ: Hevder United forsøkte å hente Sarr - overgangen er fortsatt mulig

Cox trekker fram PSG-kampen, som kanskje var grunnen til at Solskjær fikk United-jobben-permanent, og påpeker at han taktisk sett i den kampen viste at han i stor grad foretrekker en defensiv og forsiktig fotball, som passer for en «underdog».

- Om det var det United ønsket, så fikk de akkurat det de ville. Solskjær har vist at han er veldig dyktig til å legge en god defensiv, slagkraftig og kontringsvillig plan mot kvalitetsmotstandere, men det virker som han er helt uegnet til å finne en løsning mot lag som forsvarer seg dypere, mener Cox.

- Dette er noe som har blitt totalt oversett under tiden hans som manager i United. Ofte på grunn av at det er Solskjærs tidligere lagkamerater som i stor grad setter agendaen for hva som er viktig gjennom sine roller som eksperter på TV, mener Cox.

- Ingen evne til å forbedre spillere

Videre peker The Athletic-eksperten på at det ikke har vært mangel på nykommere i United-drakt etter at den 47 år gamle nordmannen ble sjef på Old Trafford.

Han ser imidlertid en tendens som gjør ham bekymret.

LES OGSÅ: Uniteds Dembélé-overgang har kollapset: - Klok avgjørelse

- Et fellestrekk for Uniteds tre store signeringer sist sommer (Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire og Daniel James) er at de var på sitt beste de første ukene av sesongen, før de falt ned på samme nivå som resten av laget, mener Cox.

- Det samme kan skje med Bruno Fernandes, selv om den formen han viste i starten av United-karrieren kanskje ville vært vanskelig å opprettholde uansett. Det å kjøpe inn gode spillere hjelper, men om de ikke spiller under en god manager, så forblir de ikke gode så veldig lenge, er dommen fra The Athletic-spaltisten.

Cox spør seg derfor om dette er grunnen til at det hele tiden snakkes om nye og bedre spillere i Manchester United-kretser.

- Manchester United trenger kanskje å fylle stallen med nye spillere, fordi manageren har ikke vist noen evne til å kunne forbedre de han har, skriver Cox.

På nivå med van Gaal og Moyes

Eksperten avslutter sin spalte med å trekke fram at det i bunn og grunn er noe forbausende at Solskjær i det hele tatt leder United, tatt i betraktning at før han ble manager der, hadde han rykket ned med Cardiff og vunnet noen titler i Norge.

LES OGSÅ: Evra med ny tirade i Sky Sports-studio. Eksperten mener Solskjær lever farlig: - Den neste som må gå

Tallene viser at Solskjær i sin første fulle sesong som United-sjef kun kapret 66 poeng, det samme som Louis van Gaal gjorde i 2015-16 og fikk sparken. Det hører også med til historien at nederlenderen vant FA-cupen den sesongen.

66 poeng er også bare to mer enn United kapret under David Moyes-sesongen, der skotten ble avskjediget allerede før sesongen var ferdigspilt.

Denne sesongen står Solskjær og hans United med tre poeng etter de tre første kampene. Det har blitt tap for både Crystal Palace og Tottenham. Etter landslagspausen spiller de borte mot Newcastle.