Kroatia senket Norge i den andre kampen av hovedrunden i håndball-EM

Kroatia tok en tidlig ledelse mot Norge, og så seg aldri tilbake i Zagreb.

KROATIA - NORGE 32-28

Det ble ingen god dag for de norske herrene i håndball-VM som tapte 32-28 mot vertsnasjon Kroatia. Dermed kan avansementet fra hovedrunden ryke for Norge.

Det startet på verst tenkelig vis for Christian Berges menn som lå under med tre mål etter de tre første minuttene av kampen, og klarte aldri å hente inn de kroatiske herrene.

Sander Sagosen leverte en god kamp for Norge, selv om det ikke ville seg. Superstjernen hadde en skuddprosent på 62, etter å ha scoret på 8 av 13 skudd.

Til tross for at hele seks kroater noterte seg for tre scoringer eller flere, så var bidro også keeper Ivan Stevanovic med flere viktige redninger. Kadetten Schaffhausen-keeperen leverte en redningsprosent på 35 etter å ha tatt 13 av 37 skudd.

Norge hadde et overtallsspill med to mann mer enn kroatene mot slutten av kampen, men Manuel Strlek klarte fortsatt å utnytte en feil hos nordmennene, til stor ergelse fra Daniel Høglund fra TV3s kommentatorplass.

- Det er så håpløst, det er så håpløst! Hva er det vi driver med, spurte Høglund da Strlek hamret inn 29-24 i undertall for kroatene.

Tapet betyr at de norske herrene må slå Sverige i den siste kampen i hovedrunden. Det kan likevel vise seg å ikke være nok for Christian Berge og hans mannskap.

I VM var det Torbjørn Bergerud som ble den store helten for de norske herrene. Denne kampen fikk han det ikke til å stemme for de norske herrene.

- Vi prøver litt forskjellig for å se hva som treffer, og så blir det kanskje litt hyppige bytter. Jeg vet ikke helt om forsvaret er på plass heller, vi taper veldig mange dueller mot (Luka) Condric i dag, synes jeg. Han får rive oss i stykker, og da blir det tungt, sa Christian Berge til TV3 etter kampen.

Også Sagosen var enig i at Norge ikke fikk det til å stemme mot et godt kroatisk lag.

- Vi møter et godt lag, vi henger ikke med bakover, vi får ikke i gang målvaktsspillet vårt og da scorer de på hvert angrep, føler jeg. Jeg synes vi kommer til gode sjanser, men brenner for mye og så scorer de i den andre enden, sa Sagosen til TV3.

TV3-ekspert Joachim Boldsen var klar på at det var én hovedgrunn til hvorfor kroatene stakk av med seieren.

- Det er kun én årsak til at man taper denne kampen, og det er det at det ikke kommer noen redninger. Jeg har aldri sett et lag vinne et mesterskap uten at det kommer redninger. Det kommer ingen i dag, det kommer ikke noe ekstraordinært, og det kommer ikke det vi forventer. Så kan vi diskutere hvordan forsvaret skal stå, men så lenge det ikke kommer redninger, så er det virkelig tungt, sa Boldsen.

Selv var Bergerud enig i at han ikke hadde noen god kamp.

- Jeg synes vi spiller bra fremover, vi brenner noen sjanser, men vi viser at det er for få redninger. Jeg synes gutta kjemper bra foran meg, men jeg får ingen redninger ut av det. Jeg vet ikke om jeg skal si noe annet enn unnskyld, det er for dårlig, sa Bergerud, som fulgte opp med å forklare hvordan han selv så spillet.

- Jeg føler jeg er i form, men det stemmer bare ikke. Jeg får ikke i gang spillet mitt, og når man er ut av det så lenge så er det vanskelig å komme inn i det. Jeg prøver å tenke positivt, og prøver så godt jeg kan på det. Det er fryktelig vanskelig når det går så dårlig, men all honnør til gutta foran meg. Det er for dårlig av meg, sa Bergerud.

Det ligger nå an til at Norge må slå Sverige med fem mål eller mer i neste kamp, samtidig som Frankrike slår Kroatia i sin kamp, dersom Norge skal ta seg videre etter hovedrunden.

Vertsnasjonen suser i front



Det var vertsnasjonen Kroatia som suste opp i en tremålsledelse tidlig i den første omgangen. Norge måtte vente helt til det tredje minutt før de registrerte sin første scoring for kvelden.

Ved flere anledninger begynte Norge å spise seg inn på Kroatias ledelse, men det var «hjemmelaget» i Zagreb holdt stand anført av trekløveret Zeljko Musa, Luka Stepancic og Manuel Strlek.

Ved halvspilt første omgang omgang hadde keeper Ivan Stevanovic også en redningsprosent på 38, og så ut til å ha en fantastisk dag mellom stengene.

De norske herrene la seg likevel ikke på baksiden, og jaget på for å hente inn sin kroatiske motstandere. Tre scoringer av Kristian Bjørnsen, som har hatt et fantastisk mesterskap, gjorde likevel at Norge satte press på kroatene.

På stillingen 10-8 til Kroatia tok Lino Cervar timeout, for å prøve å roe ned guttene sine, og finne momentumet på ny. Det så ut til å hjelpe.

Igor Karacic satte inn 14-11 med rundt seks minutter igjen av den første omgangen, som ikke vil gå ned som en å huske for keeper Torbjørn Bergerud.

Den norske stjernekeeperen stod kun med en redningsprosent på 28, hvilket betød kun fem redninger på 18 skudd i den første omgangen. Det satte ikke godt med TV3s kommentatorer.

- Målvaktsspillet vårt har bekymret meg dette mesterskapet, sa Daniel Høglund fra TV3s kommentatorplass i Zagreb.

Mot slutten av den første omgangen viste Gøran Johannessen seg frem, og vant straffe for nordmennene. Den satte Bjørnsen sikkert i mål, men Kroatia ledet 17-15 til pause.

- Mesterlig håndball



To av de som slet mest for Norge i den første omgangen var keeper Bergerud og landslagskaptein Bjarte Myrhol. Allerede etter første minutt av den andre omgangen hadde førstnevnte registert en scoring, og sistnevnte en god redning for de norske herrene.

Til tross for en god norsk start i den andre omgangen, så holdt kroatene stand tidlig i den andre omgangen. Hver gang Norge så ut til å tette luken, klarte kroatene å opprettholde sin tomålsledelse.

Lagene «byttet» scoringer mye tidlig i den andre omgangen, men Stevanovic vartet opp med en mesterlig redning for Kroatia, som så gikk opp til 23-20 ved Strlek like etter ti minutter spilt av andre omgang.

Norge hadde flere perioder i overtall, men slet med å spise seg inn på kroatene, som klarte å holde på sin tremålsledelse. Marko Mamic hamret inn 27-23 for kroatene.

Det skulle bli verre da Strlek satte inn 28-24-scoringen på mesterlig vis for kroatene, etter flere pasningstrekk. Da måtte selv TV3s kommentatorteam frem med skryten for kroatene.

- Det er mesterlig håndball. Det er rett og slett å bare bøye seg i støvet, sa Høglund etter scoringen.

Norge maktet å sette i gang en sluttspurt og Tønnesen hamret inn 27-30 med rundt åtte minutter igjen av kampen. Det skulle likevel ikke hjelpe for de norske herrene.

Med flere bom mot slutten, og en kroatisk blokk som ikke ville rikke seg, så måtte Norge tåle nederlag. Kroatia vant 32-28.

