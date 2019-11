Krog sendt til sykehus etter fall i NM

Magnus Krog (32) falt under hoppkonkurransen under NM i kombinert i Falun søndag formiddag.

Den norske landslagsutøveren landet på 81 meter i sitt hopp, men mistet kontrollen da skien skar ut like etter landing.

Krog fikk behandling av medisinsk personell på plass i K90-bakken i Falun, men har nå blitt sendt til sykehus for videre undersøkelser.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra landslagstrener Peder Sandell og sportsleder Ivar Stuan, men de foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Krog er en av de mest erfarne utøverne på det norske landslaget. 32-åringen har blant annet vunnet OL-gull i lagkonkurranse i Sotsji i 2014. Han tok også bronse i det ene individuelle OL-rennet i Sotsji.

NORSK SVEIS: Magnus Krog gjorde seg bemerket for mer enn bare prestasjonene i hoppbakken og i langrennsløypa under OL i Sotsji. Foto: Peter Parks (AFP)

Første del av NM går i Sverige



Som følge av fallet søndag havnet Krog helt nede på en 38. plass i hopprennet som er første del av NM-konkurransen i kombinert.

Det er uansett foreløpig usikkert om Krog kommer til å delta i andre del av NM.

Hoppdelen har blitt arrangert i Falun i Sverige, mens konkurransen avsluttes og avgjøres med langrenn på Beitostølen 24. november.

Flatla klart best



Søndag formiddag var det 20 år gamle Kasper Moen Flatla som var klart best i hoppbakken i Falun. Unggutten som representerer Idrettslaget Jardar landet på imponerende 94,5 meter.

Harald Johnas Riiber fra Heming ble nummer to etter et hopp på 89,5 meter, mens tredjeplassen gikk til Sindre Ure Søtvik fra Eldar. Søtvik hoppet 88,5 meter.

Norges Skiforbund opplyser om at det er rekordstor deltakelse under NM, men noen av de store profilene har stått over konkurransen. Blant dem er Jarl Magnus Riiber, Espen Bjørnestad og Jørgen Graabak.

Verdenscupen i kombinert starter i Ruka 28. november.