Krogh: - Kommer aldri til å tilgi meg selv

Tung og frustrerende sesong

Finn Hågen Krogh ser tilbake på en sesong som ble en kjempeskuffelse. Langrennsprofilen antyder at det føles som å ha kastet bort ett år av karrieren.

Den nylig avsluttede OL-sesongen endte uten en eneste pallplass i verdenscupen, og under vinterlekene i Pyeongchang ble 18.-plassen på 15 kilometer fri teknikk beste og eneste resultat.

Les mer: Fiaskosesong for Krogh - vurderer å bytte lag

Krogh innrømmer at det har vært både tungt og frustrerende å svelge den tunge sesongen.

- Det er leit å bruke opp et dyrebart år av karrieren sin, for man har ikke så altfor mange år på seg som idrettsutøver. Det er utrolig kjipt, og det kommer jeg nok aldri til å tilgi meg selv for, sier han til NTB.

Vårt intervju finner sted i forbindelse med offentliggjøringen av neste sesongs langrennslandslag for en tid tilbake.

Skal slå tilbake

Sesongen er for lengst evaluert, og landslagsløperen har konkludert med at fraværet av en skikkelig formtopp trolig henger sammen med at han ble for ivrig i treningsarbeidet.

- Jeg gjorde hele tiden det jeg hadde tro på, og jeg gjorde en bunnsolid jobb, men det ble rett og slett litt for mye. Det må jeg bare lære meg å leve med og heller slå tilbake, sier Krogh.

Les mer: Northug takker ja til landslaget

Foran OL-sesongen forlot han sprintlandslaget til fordel for en plass blant allrounderne. I ettertid kan det synes å ha vært en feil beslutning. Derfor vender han nå tilbake til sprinterne.

- Jeg prøvde meg på allround, og hadde veldig trua på det. Jeg var mer motivert enn noen gang, men alt i alt ble det nok for tøffe samlinger og for mye trening på hjemmebane også. Dårlige resultater ble det i hvert fall, og da prøver jeg å gå tilbake til noe som har fungert før, sier Krogh.

Han peker på at brorparten utøverne på allroundlandslaget treningsmessig sett ble for ulike ham selv. Comebacket på sprintlaget blir i så måte en retur til det trygge som beviselig har gitt resultater tidligere i karrieren.

- Samtidig må man ikke slå seg for mye til ro med det, og tro at ting går av seg selv fordi det har fungert før. Det ligger ingen automatikk der, sier Krogh.

Slagkraftig lag

Avgjørelsen om å ta steget tilbake blant allrounderne og den skuffende sesongen som fulgte i kjølvannet av den, legger han nå bak seg.

- Det er ingen som kan se inn i framtida og vite hva som fungerer og ikke. Man gjør til enhver tid det man har trua på. Jeg prøvde, og det fungerte ikke, og da må man revurdere. Det har jeg gjort, og derfor står jeg her, sier Krogh.

Neste sesong blir han del av et svært slagkraftig norsk sprintlag. Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo er to av altaværingens lagkamerater.

- Jeg har veldig stor tro på at jeg skal komme tilbake på det nivået jeg har vært tidligere, og det er der det er morsomt å være, smiler Krogh.

Samarbeidet med nevnte Northug har han klare forventninger til.

- Utrolig spennende. Han gikk ut (av landslaget) akkurat da jeg kom inn på elitelag, så nå må vi virkelig benytte oss av muligheten til å se hva han gjør på trening, sier Krogh.

Selv akter han å være tilbake på sitt aller beste under VM i Seefeld neste vinter.

(©NTB)

Mest sett siste uken