Krogh leverte sterk VM-søknad - tok NM-gull i sprint

Finn Hågen Krogh var best av samtlige på sprinten i Meråker. Det kan bety mer enn bare et NM-gull for finnmarkingen.

Krogh er nemlig blant dem som håper å få gå sprint i VM i Seefeld som starter 20. februar. Foreløpig er det trolig Johannes Høsflot Klæo og Emil Iversen som er helt trygge på å få gå distansen i VM, mens også Sindre Bjørnestad Skar mest sannsynlig også får stille til start. Den siste plassen er det imidlertid fortsatt stor kamp om, men det er liten tvil om at Krogh leverte en meget sterk søknad da han vant foran nevnte Skar og Håvard Solås Taugbøl under fredagens NM-finale. Krogh vil imidlertid ikke ta jubelen på forskudd med tanke på å få sjansen til å gå sprint i VM. - Vi får se. Jeg har lyst i hvert fall, sier Krogh til NRK. Fredag ble det en tøff kamp på oppløpet mellom Krogh og Skar. Sistnevnte nærmet seg finnmarkingen, men Krogh holdt altså unna. - Det var tungt. Jeg var skikkelig stiv på slutten. Jeg hadde håpet på en større luke enn jeg hadde, sier Krogh. - Jeg var glad målstreken kom, forteller vinneren. Finnmarkingen synes det det var kjekt å konkurrere igjen. - Det er deilig. Jeg har kjent at formen har vært bra i det siste. Jeg hadde troen i dag. Det er lenge siden jeg har gledet meg så mye til å gå skirenn. Det var deilig, forteller Krogh.

