Krogstad skrev ny LSK-kontrakt

Fredrik Krogstad har forlenget Lillestrøm-avtalen med to nye år. Han satser på at klubben styrer mot gode tider i Eliteserien.

Midtbanespilleren har vært i LSK siden 2015. Sist sesong spilte han nesten samtlige kamper da laget rykket rett opp igjen fra 1. divisjon.

Med den nye kontrakten er Krogstad bundet til Åråsen-klubben ut 2022.

– Det har tatt litt tid, men intensjonen har hele tiden vært at vi skulle bli enige. Vi hadde en prat ved juletider, og da ble det klart at begge parter ønsket det samme. Da pleier det som regel å ordne seg, sier Krogstad til LSKs nettsider.

25-åringen ser lyst på Lillestrøms framtid.

– Uten å gå i optimist-fella, så håper jeg at vi på en måte kan starte på nytt i Eliteserien, og at vi holder oss unna det nedrykksjaget. Jeg håper at man kan være med på en ny storhetstid der man kan etablere seg i toppen.

(©NTB)

