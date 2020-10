Kroppsspråkekspert mener Solskjær avsløres på spørsmål om overganger

Ole Gunnar Solskjær følges med lupe av britiske medier når overgangsvinduet nærmer seg slutten.

Mens en av Ole Gunnar Solskjærs argeste managerrivaler, Chelseas Frank Lampard, har fått alt han har pekt på av spillere i sommer, har det ikke gått like knirkefritt for nordmannen.

Med bare noen få dager igjen av overgangsvinduet står Donny van de Beek foreløpig igjen som Manchester Uniteds eneste forsterkning, og overgangsagaen rundt Jadon Sancho ser foreløpig ut til å ende uten tellende resultat.

Trakk tilbake uttalelse

Nå ser det ut til at United i stedet går for sitt andrevalg, Ousmane Dembele, og klubben skal nå være håpefulle med tanke på å få til en låneavtale med Barcelona.

Etter koronapandemiens utbrudd i mars uttalte Solskjær at han følte seg trygg på at Manchester United var i en så sterk økonomisk posisjon at de kunne utnytte situasjonen til sin fordel på overgangsmarkedet.

På fredagens pressekonferanse før helgens møte med Tottenham trakk Solskjær delvis tilbake utsagnet.

- Jeg tror måten jeg ordla meg på under lockdownen, ved å si «utnytte», var dårlig. Jeg mente det ikke på den måten. Jeg mente at klubbene der ute var nødt til å gjøre noe på grunn av situasjonen og det kunne gi oss muligheter. Men per nå har vi ikke fått de mulighetene. Vi har tapt masse penger og det samme har andre klubber, sa Solskjær fredag.

- Endrer kropsspråk

Nordmannen fikk en rekke spørsmål om Manchester Uniteds overgangsstrategi og ble konfrontert med kritikk fra tidligere lagkamerater.

Daily Mails kroppsspråkekspert Judi James mener det er tydelig at Solskjær blir ukomfortabel når spørsmålene om overganger dukker opp.

- Akkurat som Boris Johnson, foretrekker Ole en type kroppsspråk som er muntert og morsomt. Når han er på sitt mest komfortable og snakker om sporten han elsker eller diskusjoner med José, går øyenbrynene hans opp, øynene hans blir videre, og hans unge og autentiske smil kommer fram.

- Når han blir spurt om å kjøpe nye spillere blir mesteparten av det muntre borte. Vi kan se flere tegn på utilpasshet og noen ansiktsuttrykk og gester som tyder på en slags maktesløshet, mener James.

- Så langt har jeg fått støtte

For det er liten tvil om at Ole Gunnar Solskjær ønsker seg forsterkninger, selv om Manchester United foreløpig ikke har klart å levere på overgangsfronten.

Likevel sier Solskjær at han føler han får støtten han trenger av ledelsen.

- Selvfølgelig er jeg veldig fornøyd med å jobbe med spillerne jeg har. Samtidig er en del av jobben å hele tiden forbedre stallen du har. Så langt har jeg fått støtte. Vi jobber hardt for å kunne være med og kjempe med de beste igjen, sier Solskjær i et eksklusivt intervju med Sky Sports fredag.

Manchester United tar imot José Mourinho og Tottenham førstkommende søndag klokken 17.30.