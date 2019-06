Krüger: – Utfordrende når folk forteller deg hva du skal være fornøyd med

Alt ble ikke like enkelt for Simen Hegstad Krüger (26) etter at han tok det overraskende OL-gullet i skiathlon i Pyeongchang-OL i 2018.

Oppfølgingssesongen ble ikke helt som han hadde tenkt seg, og han sier at presset som ble lagt på ham kan oppfattes som både positivt og negativt.

– Det er mye jeg er fornøyd med og som jeg føler ble bra. Høydepunktet var Tour de Ski, der det ble 3.-plass sammenlagt. Jeg gikk mange gode skirenn, men manglet toppdagene, som jeg gjerne skulle ha hatt under VM.

– For all del. Det er på en måte både en tillitserklæring og en kompliment at det presset kom. Det tyder på at du har gjort noe bra før. Det var hyggelig det, men så er det en utfordring at det kommer utenforstående som forteller deg hva du skal være fornøyd med når du selv kanskje har en annen oppfatning om hva som er et godt resultat. Det har ikke tynget voldsomt, men det var en ny situasjon, sa Krüger til NTB under samlingen på Sognefjellet tidligere i juni.

Læring

Krüger hadde på langt nær en svak sesong sist. Tredjeplassen sammenlagt i Tour de Ski og femteplass på femmila i VM vitner om at han er en svært god langrennsløper selv om han ikke tok noen medaljer i VM.

Han sier at det var god læring i mye av det han gjennomgikk og at han vokste mye på det som person. Han opplevde å være i flytsonen veldig lenge og var veldig god, for ikke å si best, gjennom store deler av våren, sommeren og høsten.

– Så kom jeg inn i skirennene uten å være helt der jeg ønsket. Da ble dette litt vanskeligere å håndtere. Jeg var best om sommeren, det var jeg ikke om vinteren. Jeg vet fortsatt ikke hvorfor jeg ikke var på hogget fra start av, men jeg klarte tross alt å snu det ganske raskt inn til Tour de Ski. Etter det var jeg kanskje der jeg hadde håpet å være. Det var små marginer som gjorde at det ikke ble noe mer enn et løp i VM. Alt i alt er det mye positivt jeg tar med meg videre.

Sulten

26-åringen fra Oslo sier at ting kunne ha sett annerledes ut om han hadde fått mer enn ett renn i VM i Seefeld.

– Samtidig hadde jeg denne ene muligheten, som jeg ikke klarte å utnytte til fulle.

Lyn-løperen er sulten på det som kommer, og kanskje kan det være litt enklere for ham i en sesong uten mesterskap.

– Jeg synes fortsatt at det står høyt å gå gode enkeltrenn i verdenscupen, og jeg slipper kanskje at mange utenforstående skal sette målene i hodet på meg. Jeg hadde litt den følelsen i fjor at det var kun VM som gjaldt etter det jeg klarte i OL-sesongen. Personlig hadde jeg lyst til å gå fort i verdenscupen og ikke bare i VM. Det slipper jeg å ta hensyn til denne vinteren. Det er nok av høydepunkter. Jeg tror det blir en kjempegøy sesong for alle som er glad i skiidretten.

