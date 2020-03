Krul avgjorde straffedrama for Norwich

Det ble straffedrama mellom Tottenham og Norwich i FA-cupen, og gjestenes keeper Tim Krul ble den store helten med to redninger da Norwich vant 3-2.

Nederlenderen er kjent som straffespesialist, og han innfridde nok en gang. Han sto for flere gode redninger også i selve kampen, som endte 1-1.

Michel Vorm i hjemmemålet gjorde en kjempebrøler da han slapp inn Josip Drmics utligning i det 78. minutt, men han så ut til å skulle revansjere seg da han reddet gjestenes første straffe fra Kenny McLean.

Erik Lamela satte Tottenhams neste straffe i tverrliggeren, mens Krul reddet vertenes fjerde straffe fra Troy Parrott og den femte fra Gelson Fernandes.

Jukselapp på flasken

– Dette er hva det handler om, det er for slike øyeblikk vi jobber så hardt. Når du er nedfor er det slikt du drømmer om. Siden jeg var gutt har jeg ønsket å redde straffespark og sende laget mitt videre, sa Krul til BBC. På vannflasken hadde han en liste over Tottenhams straffeskyttere og deres preferanser.

– Alle sier at jeg er god på straffer, så jeg tenkte at det er best jeg redder noen. Jeg og treneren gjør forberedelsene. Alt sto på vannflasken, sa han.

Adam Idah, Marco Stiepermann og Todd Cantwell scoret for Norwich, bare Eric Dier og Giovani Lo Celso for José Mourinhos lag, som mistet sin siste trofésjanse for sesongen.

Tettey jublet

Mourinho klaget på at hans spillere er slitne og at de har hatt et for tøft kampprogram.

Jan Vertonghen ga Tottenham ledelsen før det var spilt et kvarter, men det var siste gang hjemmelaget hadde grunn til å juble. Alexander Tettey, som spilte ekstraomgangene for Norwich, kunne feire sammen med lagkameratene.

Motstander i kvartfinalen blir vinneren av torsdagens kamp mellom Derby og Manchester United.

