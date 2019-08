Krygård (19) sikret historisk europacupavansement for Haugesund

Haugesund er videre i Europaligaen til tross for tap i Østerrike.

STURM GRAZ - FK HAUGESUND 2-1 (2-3 sammenlagt):

Haugesund hadde med seg et drømmeutgangspunkt til Østerrike etter å ha slått Sturm Graz 2-0 på hjemmebane. Det tok de godt vare på, torsdag kveld.

Kevin Martin Krygårds (19) kanonkule midtveis i andre omgang var nok til å sikre et 3-2-avansement sammenlagt, til tross for at Sturm Graz vant torsdagens kamp 2-1.

Krygård er dermed Haugesunds store europacuphelt etter at han også scoret i den første kampen mot østerrikerne. Haugesund har aldri før tatt seg videre til tredje kvalifiseringsrunde av en europacup. Forrige gang de var i Europa røk de i andre kvalikrunde mot polske Lech Poznan.

Østerrikerne startet best

Vertene tok kommandoen fra start og styrte spillet på UPC-Arena. Og allerede etter 14 minutter fikk de betalt. Et innlegg traff hodet til Niklas Sandberg og endte i nettet bak Helge Sandvik. Dermed hadde Haugesund fått en marerittstart på kampen.

Østerrikerne fortsatte å presse på, og ut fra startblokkene i den andre omgangen kom også 2-0. Denne gang var det Ivan Ljubic som satte ballen i nota.

Utover i den andre omgangen kom likevel gjestene fra Rogaland mer med i kampen, og etter 70 minutter smalt det fra stjerneskuddet Krygård. 19-åringen mottok ballen omtrent 16 meter fra mål og hamret kula i nettet. Dermed måtte hjemmelaget ha to nye scoringer for å ta seg videre.

Kvarteret før slutt var Sturm Graz sikre på scoring, men Thore Pedersen fikk blokkert avslutningen inne på streken. Flere mål kom ikke, og Sturm Graz vant kampen 2-1. Det var likevel Haugesund som kunne juble for avansement med 3-2 sammenlagt.

Møter nederlandsk storlag

I tredje kvalifiseringsrunde venter det nederlandske storlaget PSV Eindhoven, som vant UEFA-cupen tilbake i 1978. De vant også Champions League ti år senere.

Molde er også videre i Europaligaen. De møter greske Aris. I Champions League skal Rosenborg opp mot slovenske Maribor i neste kvalifiseringsrunde.