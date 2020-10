Kryptisk King om den siste tiden: - De verste to månedene i livet mitt

Joshua King åpnet til TV 2 opp om det som har vært en tung periode.

Saken oppdateres!

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Den norske landslagsspissen har vært koblet bort fra Bournemouth i lang tid, men en overgang materialiserte seg aldri før det europeiske overgangsvinduet stengte.

16. oktober stenger også vinduet for overganger innad i England, og etter å ha spilt 60 minutter mot Nord-Irland onsdag, stilte spissen til intervju med rettighetshaver TV 2.

Der avslørte han at den siste tiden har vært svært tung.

- Helt ærlig så vet jeg ikke hva som kommer til å skje. Det er veldig mye som har skjedd og hvis jeg hadde skrevet en bok om de to siste månedene så hadde det definitivt blitt en bestselger. Jeg kan ikke si alt for mye for jeg har en kontrakt. Om jeg skal svare ærlig så har det vært de verste to månedene i livet mitt, men jeg kan ikke komme med grunnen, sier 28-åringen.

Han vil imidlertid ikke fortelle hva som gjør at de siste månedene har vært tunge, men avkrefter at han skal ha fått garantier for å forlate Bournemouth.

- Nei, det er noe helt annet. Noe mye verre. Jeg kan si at jeg savner å trene godt og spille fotball på det høyeste nivået.

Som Nettavisen avslørte i september, har King brutt med agenten Jim Solbakken.

Nå representeres han av det gigantiske selskapet Rogon, som kun har tiden om veien for å skaffe spissveteranen en ny klubb.

Selv går King langt i antyde at det har skjedd ting i kulissene som han har reagert på.

- Som fotballspiller er det mange som dømmer basert på de 90 minuttene, men de vet ikke hva som skjer bak kulissene. Jeg er min største kritiker. Dere kommer til å finne ut en dag det garanterer jeg, men jeg kan ikke kommentere så mye nå som jeg er hvor jeg er.

King hadde ingen stor kamp mot Nord-Irland på Ullevaal onsdag kveld, og landslagssjef Lars Lagerbäck erkjente at han har sett den norske landslagsspissen i bedre slag på tidligere samlinger.

Noe av forklaringen skyldes trolig lite spilletid for King de siste ukene.

Etter at Bournemouth rykket fra Premier League har det vært mange spekulasjoner knyttet til Kings fremtid. Selv om det europeiske overgangsvinduet nå er stengt, har King fortsatt mulighet til å signere for en Premier League-klubb innen fredag.

Og antyder Lagerbäck at han håper vil skje.

-Joshua kan snakke for seg selv, men tenker man på fotballen for både ham og oss så er det naturligvis viktig. Det merkes at han ikke er helt i toppform, synes jeg. Han gjør en bra jobb, men det er klart at det er viktig for både han og for landslaget at vi har våre tre spisser i gang, sier Lagerbäck etter onsdagens kamp mot Nord-Irland, sier svensken på pressekonferansen etter kampen på Ullevaal.

Til tross for at King ikke er i toppform fikk han likevel tillit fra start mot Nord-Irland på bekostning av Alexander Sørloth.

- Jeg synes han gjorde gode innhopp (i de to forrige kampene) og så ganske pigg ut. Jeg hadde håpet at det skulle fungere bra, men det handler om at vi som lag ikke klarer å gi Joshua og Erling den støtten de skulle hatt. Det var ingen av de som strålte i dag, men det gikk like mye på laget som dem, forklarer Lagerbäck.