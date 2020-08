Kulturminister Abid Raja legger én milliard på bordet til idretten og frivilligheten

Kulturminister Abid Raja (V) vil sette av en ny milliard for å kompensere inntektstapene i idretten og frivilligheten som følge av viruspandemien.

Det ble klart da statsråden torsdag presenterte den tredje i rekken av krisepakker på feltet. Milliarden som nå foreslås bevilget, skal dekke inntektsbortfall i perioden 1. september til 31. desember.

De to foregående krisepakkene har hatt en samlet verdi på 1,87 milliarder kroner. Utbetalingene fra krisepakke nummer to har startet. Søknadsfristen utløper først 15. september, men i slutten av juli ble det utbetalt rundt 30 millioner fordelt på 379 søknader.

Som i den foregående krisepakken kan det også fra 1. september søkes om å få dekket tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud idrettslag og frivillige organisasjoner måtte ha.

Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter.

Vil ha mer aktivitet

Kulturministeren er glad for at idretten også i månedene som kommer, kan lene seg på offentlig hjelp for å motvirke de økonomiske konsekvensene av virussituasjonen.

– Dette gir sektoren mer forutsigbare inntekter, og jeg håper dette bidrar til at de kan gjennomføre flere aktiviteter i tiden framover, sier han.

Statsråden varsler videre at kompensasjonsordningen fra 1. november vris i retning av å belønne de arrangørene som kun delvis avlyser, stenger eller utsetter sine arrangementer og aktiviteter som følge myndighetenes råd eller pålegg. Disse kan søke om å få kompensert 70 prosent av sine tap ut året.

For arrangementer eller aktiviteter som blir helt avlyst, reduseres derimot kompensasjonen til 50 prosent i perioden 1. november til 31. desember.

Betaler ut løpende

Raja opplyser at regjeringen med det sistnevnte grepet ønsker å stimulere til aktivitet.

– Frivilligheten og idretten har vært flinke til å omstille seg og gjennomføre aktivitet innenfor smittevernreglene. Vi ønsker å stimulere til mer aktivitet, derfor vil det bli en gradvis redusering av kompensasjonen for arrangementer som blir helt avlyst. Det vil si at det vil lønne seg å være kreativ og tenke alternativt så arrangementer kan avholdes til tross for koronarestriksjonene, sier Raja.

Som for de to foregående krisepakkene er det Lotteri- og stiftelsestilsynet som håndterer søknadsprosessen og utbetalingene knyttet til ordningen.

Det opplyses at praksisen med løpende utbetalinger vil bli videreført.

