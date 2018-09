Kun fire av ni poeng for Berget og New York City

Det ble kun fire av ni mulige poeng for New York City og Jo Inge Berget i deres tre kamper på én uke. Lørdag tapte de 2–1 mot Minnesota borte.

New York City FC ankom Minnesota med en kamp uavgjort lørdag og en 2–0 seier over Chigaco Fire onsdag i minne. Men selvtillit var ikke nok for newyorkerne som slapp inn to mål i kampens første halvdel, sendt i nettet av Ángelo Rodríguez.

Norske Jo Inge Berge var godt involvert i kampen, blant annet da han i kampens 33. minutt mente han fortjente straffespark, noe dommerne ikke gikk med på. Senere i kampen, etter en time spilt, var han nær å redusere på en heading. Men forsøket ble stoppet av Minnesota-målvakt Bobby Shuttleworth.

Berget ble sendt i garderoben etter 76 minutter, erstattet av Jesus Medina som returnerte etter å ha vært skadd i en lengre periode.

Det er nå fotballpause for blåtrøyene, før de 21. oktober tar turen til D.C United, før de en uke senere tar imot Philadelphia hjemme.

(©NTB)

