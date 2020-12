Kun noen få trenere tjener under en mill. Her er hele oversikten

Trenerne i Eliteserien tjente inn solide beløp i fjor, men ikke alle kan skilte med millionlønn.

Bare fire eliteserietrenere hadde inntekt på under en million kroner i 2019.

FK Haugesunds Jostein Grindhaug endte opp med en inntekt på 954.000 kroner, mens Jan Jönsson i Stabæk tjente omtrent 858.000 kroner.

I Eliteseriens to minste klubber tjente Mjøndalen Vegard Hansen 767.000 kroner, mens Ranheim-trener Svein Maalen står oppført med 614.000 kroner i inntekt.

Det viser tall hentet fra skattelistene for forrige inntektsår.

Les også: Rett til topps: Nå er Solskjærs United-lønn avslørt for første gang

Eks-trenere på toppen



Fjorårets trenere i Vålerenga og Rosenborg, Ronny Deila og Eirik Horneland, hadde høyest inntekt av hovedtrenerne i Eliteserien i 2019.

Deila tjente drøyt 3,8 millioner kroner da han var VIF-trener i fjor. Samtidig jobbet Horneland inn mer enn 3,6 millioner kroner som ansatt på Lerkendal.

Les også: Nå er de Norges desidert rikeste kvinner

Deila dro videre til MLS-klubben New York City like etter nyttår og ble erstattet av tidligere Odd-trener Dag-Eilev Fagermo. Vålerengas nye trener står oppført med en inntekt på i underkant av to millioner kroner fra det siste året i skiensklubben.

I år trakk Horneland seg fra RBK-jobben etter trøndernes svake seriestart i juni. Det skjedde allerede etter tre spillerunder da Rosenborg tapte hjemme for Bodø/Glimt, laget som seinere skulle bli suverene seriemestere. Seinere er Horneland blitt RBK-forgjenger Kåre Ingebrigtsens assistenttrener i Brann.

Les også: Tjener godt på snoking - slik sjekker du skattelistene uten å bli oppdaget (+)

Godt betalt



Ingebrigtsen jobbet i to ulike trenerjobber i utlandet i 2019, men står likevel oppført med en inntekt på drøyt 3,5 millioner kroner i norske skattelister.

Tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen tjente bortimot to millioner kroner i 2019, men det var bare den femte høyeste inntekten blant de best betalte trenerne i norsk klubbfotball.

Les også: TV-profilenes inntekt: Ett navn skiller seg ut

Den forrige treneren til Sarpsborg 08, Geir Bakke, har i 2020 har trent Lillestrøm tilbake til det øverste nivået. Det siste året han var hovedtrener for sarpingene står Bakke oppført med mer enn 2,2 millioner kroner i inntekt.

Molde-trener og fjorårets seriemester Erling Moe tjente 2,1 millioner kroner, ifølge skattetallene.

Her er en oversikt over øvrige trenere i Eliteserien, som er enten er ansatt i 2020 eller rykket opp fra nivå to i fjorårssesongen:

Les mer Stjerneagent Raiola reagerer: - Solskjær tok feil da han sa dette om Haaland

Les mer Brækhus klar for Betsson

Reklame Boligrente på 1,1 prosent – dette er kredittscoren du bør ha