Kurtovic gir seg i ØIF Arendal

Suksesstreneren Marinko Kurtovic og ØIF Arendal skiller lag etter seks og et halvt år.

Det opplyser håndballklubben i en pressemelding.

Det var Kurtovic selv som ga uttrykk for at tiden er moden for at andre krefter tar over. Han forsvinner fra jobben i VM-pausen, og dermed skal ØIF finne en trenerløsning som skal lede laget ut sesongen.

– Marinko Kurtovic er ØIF Arendals mest suksessfulle trener gjennom alle tider. Han har vært arkitekten bak den utrolig tøffe jobben det er å løfte en klubb fra det å være et eliteserielag til det å bli ett topplag i eliteserien, sier daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i ØIF Arendal.

Under Kurtovics ledelse har ØIF vunnet grunnspillet i eliteserien tre ganger, og den ble også cupmester i hans første sesong i 2014.

(©NTB)

