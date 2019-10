Kurtovic med etterlengtet comeback

Etter å ha vært ute med en skade i nesten et år, kunne den norske stjernespilleren endelig juble for scoring igjen.

Lørdag gjorde Amanda Kurtovic comeback på håndballbanen da hun ble byttet inn for å ta et straffekast sju minutter før slutt i kampen mot RK Krim Mercator.

Kurtovic og hennes ungarske stjernelag vant kampen lett, og etter å vært ute av spill i elleve måneders tid, kunne Kurtovic smile ekstra bredt for straffescoringen.

Ungarerne har selv lagt ut scoringen og den påfølgende feiringen på sin Instagram:

Den norske landslagsspilleren skadet fremre korsbånd i venstre kne under en landskamp i november i fjor, og har vært gjennom operasjon og påfølgende omfattende rehabilitering.

Alt med ett mål i sikte - comeback på håndballbanen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson råder over en svært skadeskutt spillertropp, og Kurtovic har vært blant navnene som har skapt hodebry for Norges landslagsledelse.

Det er ikke kjent om Györ-comebacket gjør at den skuddsterke Norge-spilleren nå kan være aktuell for Norges tropp til håndball-VM i Japan.

Nettavisen har vært i kontakt med både Kurtovic og landslagssjef Thorir Hergeirsson, men henvendelsen har så langt ikke blitt besvart.

Om VM viser seg å komme for tidlig for Kurtovic, vil et eventuelt OL til sommeren eller EM i desember 2020 være svært aktuelle mål for Györ-spilleren.