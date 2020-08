Kutter omkamper i FA-cupen for å lette på kampbonanza

Arsenal er regjerende mestere i FA-cupen. Foto: Catherine Ivill/Pool via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Det vil ikke bli spilt omkamper i den engelske FA-cupen i fotball neste sesong. Grepet tas for å redusere det som ligger an til å bli et uhyre tett kampprogram.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Ifølge BBC er det besluttet at Liverpool, Manchester United og de øvrige lagene i engelsk fotball kan forberede seg på at oppgjørene i samtlige FA-cuprunder skal avgjøres over én kamp. Kvalifiseringen til FA-cupen starter allerede 1. september, mens finalen er planlagt spilt 15. mai 2021. Det er også klart at semifinalene i ligacupen vil bli avgjort over én kamp. Den turneringen starter 5. september. Premiepengene i FA-cupen halveres i tillegg kommende sesong som følge av de økonomiske ringvirkningene koronapandemien har forårsaket. (©NTB)