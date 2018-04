Kvalifiseringen til håndball-EM 2020 trukket i Trondheim

Kvalifiseringsgruppene til håndball-EM for menn i 2020 ble torsdag trukket i Trondheim. Norge er allerede kvalifisert.

For første gang skal et EM-sluttspill omfatte hele 24 lag, og for første gang skal det avvikles i tre ulike land. Vertslandene Norge, Sverige og Østerrike er automatisk kvalifisert. Det er også tittelforsvarer Spania.

Det blir gruppespill i åtte grupper om de 20 siste plassene. De to beste i hver gruppe tar seg til sluttspill sammen med de fire beste treerne. Kampene skal spilles i periodene 24.-28. oktober i år, 10.-14. april og 12.-16. juni neste år.

Det er bestemt at Norge skal spille sine gruppekamper i sluttspillet i Trondheim, Sverige sine i Göteborg og Østerrike sine i Wien.

Slik ble gruppene:

Gruppe 1: Tyskland, Polen, Israel, Kosovo.

Gruppe 2: Kroatia, Serbia, Sveits, Belgia.

Gruppe 3: Makedonia, Island, Tyrkia, Hellas.

Gruppe 4: Slovenia, Nederland, Latvia, Estland.

Gruppe 5: Hviterussland, Tsjekkia, Bosnia-Hercegovina, Finland.

Gruppe 6: Frankrike, Portugal, Litauen, Romania.

Gruppe 7: Ungarn, Russland, Slovakia, Italia.

Gruppe 8: Danmark, Montenegro, Ukraina, Færøyene.

(©NTB)

Mest sett siste uken Søppelet flyter: - Helt sinnssykt det jeg ser