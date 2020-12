Kvalifiseringsfinalen spilles i romjulen

Datoen for den siste og avgjørende kampen i kvalifiseringen til Eliteserien i fotball er satt til 28. desember. De øvrige oppgjørene spilles før jul.

Det melder Eurosport. Finalekampen mellom laget som blir nummer 14 i Eliteserien og vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon skal avvikles på nøytral bane.

Tidligere sesonger har et slikt møte vært spilt over to kamper (hjemme og borte). Slik blir det ikke i koronaåret 2020.

Startskuddet for eliteseriekvalifiseringen går 16. desember. Da møtes lagene som tar 5.- og 6.-plassen i 1. divisjon. Tre dager senere skal vinneren av det oppgjøret opp mot ligafireren.

Vinnerlaget i den kampen skal 22. desember møte tabelltreeren. Til slutt skal det hele avgjøres med en finale 4. juledag.



