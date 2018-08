Kvinnelandslaget i fotball vant 4-0 i Slovakia og ordnet gruppefinale i VM-kvalifiseringen

Norges kvinnelandslag i fotball gjorde jobben mot Slovakia, vant 4-0 og vil med hjemmeseier mot Nederland tirsdag være klar for VM i Frankrike.

Lisa-Marie Utland scoret tre av målene, mens Caroline Graham Hansen hadde tre målgivende pasninger og var involvert i alle scoringene for et norsk lag som var sin motstander fullstendig overlegen.

Norge har vært med i alle de sju tidligere VM-sluttspillene og akter å holde liv i den statistikken, men får vesentlig tøffere motstand i gruppefinalen. Da står regjerende europamester, som i fjor slo Norge i to viktige kamper, på motsatt banehalvdel.

Nederland måtte slite lenge for å bryte ned Slovakia på hjemmebane i juni og scoret vinnermålet først på overtid, men Norge gjorde kort prosess fredag. Hjemmelaget ble fullstendig overkjørt fra start, og Norge radet opp sjanser. Etter 26 minutter var kampen punktert med tre norske mål.

Caro briljerte

Caroline Graham Hansen er i storform og lå bak det aller meste Norge skapte. Laget hadde allerede hatt et par gigantsjanser da hun i det 11. minutt sendte en lur stikker til Ingrid Moe Wold, som stormet inn i feltet og la hardt inn. Isabell Herlovsens styring ble blokkert, men returen gikk til Utland, som skjøt i tomt mål.

Herlovsen var gjennom et par ganger uten å lykkes med avslutningene før Guro Reiten doblet ledelsen i det 22. minutt. Hansen sto for det flotte framspillet, og LSK-stjernen viste fram sin utmerkede venstrefot da hun fra spiss vinkel banket ballen i nærmeste kryss.

Fire minutter senere tok Hansen hjørnespark fra venstre og fant hodet til Utland, som ruvet over motspillerne og styrte ballen i lengste kryss.

Norge fortsatte å kontrollere kampen og skape sjanser, men jobben var gjort. Kampen handlet om å ta de tre poengene som ville bety at enhver norsk seier tirsdag gir gruppeseier, og Norge nøyde seg med ett mål i 2. omgang. Tre minutter før full tid fullførte Utland sitt hattrick på en nesten ferdigscoret pasning fra Hansen.

Tøft resultatpress

Hadde Norge spilt uavgjort fredag, måtte Nederland slås med to mål tirsdag for at Norge skulle vinne gruppen. Med norsk tap ville gruppeseieren vært tapt, og med ganske stor sannsynlighet også plassen i toeromspillet.

Resultater i andre grupper har ikke gått Norges vei de siste dagene. Danmarks utligning på overtid mot Kroatia torsdag og Belgias sene vinnermål mot Romania fredag betyr at det ikke er sikkert at Norge blir blant de fire beste toerne om det skulle bli tap mot Nederland tirsdag.

Martin Sjögren og hans spillere satser på å sikre VM-plassen med seier, men om det skulle vise seg for vanskelig kan det bli nødvendig å berge ett poeng mot nederlenderne for å få bli med i toeromspillet om Europas siste VM-plass.

En spiller som vil være revansjsugen i kampen på sin faste hjemmebane er Vålerenga-spiss Isabell Herlovsen, som misbrukte en rekke store sjanser i Slovakia, den aller største da Ingrid Moe Wold i 2. omgang fant henne helt fri foran mål, men skuddet gikk utenfor.

(©NTB)

