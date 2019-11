Kvinnenes europatour i golf fikk LPGA-samarbeidsavtale

Kvinnenes europatour i golf (LET) har inngått en samarbeidsavtale med den verdensledende LPGA-touren som skal bedre turneringstilbudet til spillerne.

Det offentliggjorde begge tourene etter at LET-spillerne ga sin tilslutning til avtalen under sitt årlige medlemsmøte i forkant av helgens turnering i spanske Marbella.

– Dette vil skape muligheter vi ikke kunne fått på egen hånd, sier LET-styreleder Marta Figueras-Dotti i en felles pressemelding offentliggjort på nettstedene til LET og LPGA.

– Dette handler om å skape muligheter for våre medlemmer til å jakte drømmen sin og utføre karrieren som profesjonelle idrettsfolk. Bare i de 60 dagene vi har jobbet med prosjektet har vi sett en dramatisk virkning på vår terminliste.

Avtalen innebærer ikke at de beste LET-spillerne vil få direkte adgang til LPGA-turneringer, selv om LPGA-sjefen Mike Whan sier at det på sikt kan bli slik «dersom europatouren når et nivå der det er naturlig». I første omgang får de beste LET-spillerne adgang til LPGA-kvalifiseringen, men umiddelbart er det virkningen på LET-terminlista man har størst forventninger til.

LET har slitt i senere tid, og i år var det bare 20 turneringer, inkludert majorturneringene British Open og Evian-mesterskapet. Scottish Open var en tredje turnering som også inngikk i LPGA-touren.

Planen er at neste års terminliste vil bli atskillig fyldigere, og at premiesummene vokser. Det er allerede offentliggjort at denne ukas turnering, Open de España, vil doble premiesummen neste år.

Norske Marianne Skarpnord topper poenglista på europatouren og kjemper i de to siste turneringene i Spania og Kenya om å bli årets sammenlagtvinner.

