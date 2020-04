Kvinnenes US Open i golf utsatt til desember

Ko Jin-young og de andre kvinnelige golfstjernene må spille golf helt oppunder jul. Nå er det klart at majorturneringen US Open avvikles 10.-13. desember, senere enn noen tidligere majorturnering. Foto: Chiang Ying-ying, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

US Open i golf for kvinner er utsatt mer enn et halvt år på grunn av koronaviruset. Turneringen i Houston, Texas skal avvikles i tiden 10. til 13. desember.

Egentlig skulle det være den 2. av årets fem majorturneringer for kvinner, men i stedet skal turneringen spilles senere på året enn noen annen majorturnering. Det blir også første gang siden 1966 at et LPGA-turnering i sin helhet avvikles i årets siste måned. Opprinnelig skulle turneringen gjennomføres 4.-7. juni. – Viktigst for oss er helsen og sikkerheten til alle de involverte, men vi ønsker også at verdens beste spillere skal få muligheten til å konkurrere om tittelen også i år, sier Mike Davis, som er direktør i USAs golfforbund. Egentlig skulle turneringen i Champions-klubben i Houston i sin helhet spilles på Cypress Creek-banen, men på grunn kortere periode med dagslys i desember blir de to første rundene delt mellom Cypress Creek- og Jackrabbit-banene. LPGA har utsatt ytterligere fem turneringer i mai og juni, men fire av dem har allerede fått nye datoer i høst. Det har også den avlyste turneringen i Carlsbad forrige måned fått. (©NTB)

