Verdenscupfinalen i Åre er avlyst

Kraftig vind og snøvær setter en stopper for både kvinnenes storslalåm og herrenes slalåm under verdenscupfinalen i Åre søndag.

Været har vært strålende i Åre fram til siste dag av verdenscupavslutningen.

Med mindre enn halvtimen igjen til starten på kvinnenes storslalåm så kom beskjeden om at konkurransen er avlyst på grunn av kraftig vind og snøværet som har inntatt skidestinasjonen.

Samme beskjed om avlysning fikk også herrene før deres slalåm. Henrik Kristoffersen skulle etter planen ha startnummer én, men må pakke bagen og dra hjem.

– Det er riktig å avlyse. Når forholdene er slik som de er nå, så er det viktigere at alt er fair, sier Kristoffersen til NRK.

Heller ikke Sebastian Foss-Solevåg, Jonathan Nordbotten eller Leif Kristian Nestvold-Haugen får kjørt søndag.

– Typisk

– Det er ganske typisk at det blir sånn i Åre, sier Pia Hultgren, meteorolog for verdenscup- og VM-organisasjonen.

– Vi har kraftig vind, og framfor alt vindkast, som kommer opp i 20-25 meter per sekund i de øverste delene av løypa. På toppen har vi målt 34 meter per sekund. Også kommer det også snøbyger mellom vindkastene. Det er ujevne forhold for kjørerne og det er hovedårsaken til at man avlyser, fortsetter hun.

Planen var først å flytte starten nedover i bakken, men til slutt bestemte arrangøren seg for å stoppe konkurransene før den var begynt.

Hirscher var overlegen

Avlysningen på kvinnesiden betyr at tyske Viktoria Rebensburg vinner storslalåmcupen uten å kjøre. Tessa Worley ble nummer to.

Ragnhild Mowinckel, Nina Haver-Løseth og Kristin Lysdahl skulle kjøre storslalåmen av de norske kjørerne.

Slalåmcupen for herrer ble vunnet at Marcel Hirscher, som har vært overlegen denne sesongen. Kristoffersen ble nummer to.

Hirscher sikret seg også totalcupen foran Kristoffersen, Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud som sørget for tre norske blant topp fire sammenlagt.

(©NTB)

