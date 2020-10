Kvist får flengende kritikk etter intervju om Solbakken-sparkingen

FC Københavns midlertidige sportsleder får så hatten passer etter en seanse med dansk TV 3.

10. oktober slo nyheten ned som en bombe da det ble klart at Ståle Solbakken hadde fått sparken i FC København.

Etter til sammen 13 år i den danske storklubben måtte nordmannen forlate klubben som følge av dårlige resultater, og sparkingen har vakt reaksjoner i Danmark.

Før helgens kamp mot Aalborg stilte William Kvist, som er en del av styret i FCK, til intervju med TV 3, hvorpå han innledningsvis ble konfrontert med at manglende resultater var den primære årsaken at Solbakken måtte pakke sakene.

- Hva var den sekundære årsaken? spør TV 3s rutinerte reporter Jon Pagh.

- Har du ikke sett kampene i 2020, eller hva?

- Jo.

- Spøk til side, så er det klart at poenggjennomsnittet i Superligaen 2020 har vært for dårlige, og det er ikke FCK-standard. I tillegg har det sett usikkert ut på banen og manglet energi. Vi vil gjerne være det mest dominerende laget i Superligaen og det har vi ikke sett i 2020. Så det er en sekundær begrunnelse, og vi har ikke kunnet gjenkjenne oss som FCK, sier Kvist i intervjuet og fortsetter.

- På et tidspunkt må man stille seg spørsmålet om «gir vi pasienten den rette medisinen», og derfor har vi truffet denne beslutningen.

I STYRET: William Kvist spilte blant annet under Solbakken tidligere. Foto: Anders Kjaerbye/scanpix (AP)

Ekspert reagerer: - Hva f***

Intervjuet har fått stor oppmerksomhet i Danmark, og flere danske medier gjengir meldinger som går på at Kvist virker arrogant.

Heller ikke den danske fotballeksperten Stig Tøfting var særlig imponert etter Kvists TV-opptreden.

- Det er ganske rettferdige spørsmål vi kommer med. Han starter med å si «har du ikke sett fotball i 2020?». Altså, hva f***... Unnskyld for at jeg bruker det ordet. Men hva f*** er det for noe å komme med, sier han ifølge BT og fortsetter.

- Hva er det for en disrespekt av det arbeidet Ståle Solbakken har lagt i klubben, sier han.

Ordvalget er imidlertid ikke det eneste danskene reagerer på.

Underveis i intervjuet står nemlig Kvist og drikker kaffe, noe som har fått flere til å stusse.

- Attituden hans... Han står og drikker kaffe midt i det hele, altså, sier Tøfting og får støtte av sin kollega Jonas Schwartz.

- Kvists opptreden taler for seg selv. Arrogant og distanserende. Ydmykheten, kjære venn. Ned fra hesten. Og dropp nå den koppen, skriver han på Twitter.

FERDIG: Ståle Solbakken fikk sparken fra FC København forrige uke. Foto: Liselotte Sabroe (NTB)

Kobles til Norge-jobben

Solbakken hadde fra 2014 en managerrolle i den danske storklubben. Dermed hadde han både ansvaret for treninger og kamper som hovedtrener, og for kjøp og salg av spillere.

I Storbritannia er managerrollen meget utbredt, men man ser den ikke like ofte i Danmark og andre land i Europa. AC Horsens er en annen dansk klubb som hadde en manager, men klubben gikk tilbake til sportssjef og hovedtrener da Bo Henriksen ble sparket i sommer.

Nå vurderer FC København om de skal gjøre det samme grepet.

- Jeg har blitt spurt mange ganger om Ståle hadde fått for mye makt. Det hadde han ikke, for da hadde vi ikke hatt ham i den posisjonen. Men det er en uvanlig sammensetning, har FCKs styreleder Bo Rygaard uttalt.

- Derfor ser vi i første omgang på hvem som skal være vår framtidige hovedtrener, og parallelt vurderer vi den samlede organisasjonen rundt fotballaget.

Inntil videre er Solbakkens ansvarsområder fordelt på to personer: Kvist er midlertidig sportslig leder, mens Hjalte Bo Nørregaard tar over treneransvaret.

Sparkingen har også gjort at Solbakken nå kobles til den landslagsjobben i Norge. Han har vært ønsket av Norges Fotballforbund (NFF) to ganger tidligere.

Han var klar for jobben i 2012, men ble løst fra den avtalen da han fikk tilbud om hovedtrenerjobben i den tyske storklubben Köln.

I 2017 var Solbakken på nytt førstevalget for NFF, men han valgte å takke nei i en prosess som endte med at Lars Lagerbäck ble ansatt.

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, ville ikke kommentere om de nå vurderer den tidligere FCK-sjefen etter at Lagerbäck mislyktes med å sende Norge til EM.

- Har ingen kommentar til disse spørsmålene ut over uttalelser vi ga fredag. Vi har nå fullt fokus på de viktige kampene søndag og onsdag, og senere i november. Noe annet er ikke tema, skrev han i en SMS til Nettavisen før kampen mot Nord-Irland.