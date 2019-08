Kyle Lafferty klar for Sarpsborg 08

Sarpsborg 08 håper Kyle Lafferty kan bidra til at klubben berger plassen i Eliteserien denne sesongen.

Den nordirske klubbnomaden Kyle Lafferty skal spille for Sarpsborg 08 resten av 2019-sesongen.

Det melder klubben i en pressemelding tirsdag formiddag.

- Jeg er her for å score mål og jobbe knallhardt for laget og klubben som jeg har fått et veldig godt inntrykk av. Tross tapet mot Strømsgodset, mener jeg det var en del positivt. Laget spilte kanskje ikke sin beste kamp, men det var muligheter for scoringer der. Jeg vil komme med noe annerledes og en erfaring jeg håper laget vil nyte godt av, sier Lafferty.

- Stor og sterk

Den 193 centimeter høye spissen, med en fortid i blant annet Palermo, Norwich og Rangers beskriver seg selv på følgende måte:

- Jeg er en stor, sterk spiss. Jeg vet at det kommer tøffe kamper, men er alltid klar for en fight. Det kommer til å bli 90-minuttere med «tough battles», men jeg skal alltid gå av banen og ha gitt maks.

- Jeg skal sørge for at de rundt meg har fått juling. Jeg er her for å være med på redde klubbens plass i Eliteserien og det gleder jeg meg veldig til. Jeg håper vi kan starte allerede på søndag med tre poeng og kanskje en scoring eller to. Dette skal vi klare.

- En real kriger

Sarsborg 08s sportssjef Thomas Berntsen håper Lafferty er mannen som kan sørge for at klubben begynner å vinne kamper igjen.

- I Kyle Lafferty får vi inn en spiller med nærmere 500 kamper på godt nivå. Han har 70 a-landskamper og 20 scoringer for Nord-Irland. Lafferty er en høyreist tøffing som ofrer hodet i begge bokser. En real kriger vi håper å få glede av ut sesongen, sier Berntsen.

- Lafferty kommer med en ballast vi håper og tror skal være med på å vippe kampene i vårt favør. Han er en spiller som kliner til i duellene. Det blir noen gule kort, men også mange scoringer. Vi tror dette blir veldig bra, sier Berntsen videre.

Sarpsborg 08 ligger helt sist i Eliteserien og har kun vunnet to av 19 kamper denne sesongen. Klubben har for øyeblikket fire poeng opp til kvalik og fem poeng opp til trygg grunn.

Lafferty startet karrieren i Burnley, hvor han spilte tre sesonger, før turen gikk videre til skotske Rangers.

31-åringen har også prøvd seg i Sion, Palermo, Norwich, Caykur Rizespor, Birmingham og Hearts.

Forrige sesong fikk han 15 kamper for Rangers under Stevan Gerrards ledelse og scoret tre mål i skotsk Premier League.