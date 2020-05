Kyle Walker fersket for gjentatte brudd på koronareglene. Nå slår han tilbake

Manchester City-spilleren brøt helserådene i Storbritannia tre ganger på et døgn. Nå tar han bladet fra munnen.

Den var den engelske tabloidavisen The Sun som torsdag kveld publiserte en rekke bilder av Kyle Walker som beveget seg utenfor hjemmet sitt.

Avisen holder ingenting tilbake, og innleder sin sak med «Serie-lockdown-klovnen Kyle Walker sikrer hat trick av Covid19-brudd de siste 24 timene».

Høyrebacken er avbildet mens han møter sin søster i Rotherham, sine foreldre i Sheffield og mens han er på en sykkeltur med en kamerat i nærheten av sin leilighet i Manchester.

Over 200.000 er registrert smittet og over 30.000 er døde på grunn av koronaviruset i Storbritannia. Beboerne er under lockdown-perioden blitt bedt om å holde seg hjemme, støtte helsevesenet og redde liv - et budskap blant andre Walker har poengtert selv.

Nå er imidlertid den tidligere Spurs-spilleren igjen i hardt vær etter å ha beveget seg ut av leiligheten sin.

- Det er et nytt selvmål fra Kyle Walker. Han ser ut til å tro at han er noe spesielt og at reglene kun gjelder for vanlige mennesker, sier den britiske politikeren Andrew Bridgen til The Sun.

Slår tilbake: - Føler meg trakassert

Regelbruddene til Walker torsdag kommer på toppen av at han i mars måtte beklage etter å ha blitt tatt i å feste med en venn og flere eskortejenter under lockdown-perioden.

Nå har 29-åringen imidlertid fått nok av å bli forfulgt av britiske fotografer.

- Jeg føler jeg har vært stille lenge nok, innleder Walker sin uttalelse med.

Han påpeker at han nylig har gjennomgått en av sine tøffeste perioder i livet, noe han tar fullt ansvar for.

- Likevel, nå føler jeg at jeg blir trakassert, skriver City-stjernen.

- Dette går ikke lenger utover bare meg, men også min familie og mine små barn. I forbindelse med hendelsene på onsdag, så dro jeg til Sheffield for å gi min søster et bursdagskort og en gave, men også for å snakke med en av få mennesker jeg kan stole på i livet mitt.

NOK ER NOK: Walker ber om at hans følelser blir tatt hensyn til etter å ha gjennomgått en svært tøff periode. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

Walker poengterer videre at hans søster ga ham en klem.

- Hva skulle jeg gjort - dyttet henne bort? sier han og understreker at han deretter dro til sine foreldre for å plukke opp mat.

- Igjen; det har vært noen ekstremt tøffe måneder for dem. Alt jeg har gått igjennom, har de også vært igjennom med meg. Hva har mine foreldre og min søster gjort for å fortjene at deres privatliv blir invadert av fotografer som følger meg til deres hjem? Det føles som om jeg konstant blir forfulgt, skriver Walker.

Etterlyser fokus på mental helse

Høyrebacken forteller at han ikke føler seg trygg i sitt eget hjem, og påpeker at hans familie ikke skal måtte kjenne på det samme.

Han påpeker at han vet hvilken rolle han har som rollemodell og profesjonell utøver, men ber nå om at man også tar hensyn og setter fokus på den mentale helsen.

- Når vil mine følelser bli tatt med i betraktningen? Min familie har blitt revet fra hverandre, og det har skjedd gjennom pressen. Jeg spør: Når er det nok?

- I en tid hvor alt fokuset forståelig nok er på Covid19, når skal også mental helse bli tatt med i betraktningen, en sykdom som treffer mennesker helt forskjellig? Jeg er et menneske, med følelser som alle andre.

Walker avslutter sin uttalelse med å si at han forstår om folk er sine på ham, men at han mener det er viktig at man også har en forståelse for hvordan han føler det.

- Takk for at du tok tiden til å høre om mine følelser, skriver han avslutningsvis.